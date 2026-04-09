Эксперты по организации пространства делятся идеями, которые помогают сделать кухню и дом в целом значительно функциональнее. Больше об этом рассказали в видео пользователя @sem_prodesign в тиктоке.

Что стоит сделать на кухне?

Посудомойка на уровне рук

Одно из таких решений – размещение посудомоечной машины не под столешницей, а выше – на уровне рук. Это позволяет избежать постоянного наклона, что особенно актуально для людей с проблемами спины или просто для тех, кто ценит комфорт.

Кроме того, идеальным дополнением является расположение шкафов для хранения посуды рядом. Таким образом, после мытья тарелки и чашки можно сразу поставить на место – без лишних движений по кухне. Это значительно экономит время и делает кухонные процессы более логичными.

Скрытая кладовая

Еще одна гениальная идея – скрытая кладовая за фасадами кухонной мебели. Внешне такая кухня выглядит минималистичной и аккуратной, но за дверцей может скрываться полноценное пространство для хранения:

продуктов,

бытовых вещей,

кухонных принадлежностей.

Такое решение особенно актуально для небольших квартир, где важно использовать каждый сантиметр пространства. При этом сохраняется ощущение порядка – все лишнее просто "исчезает" из поля зрения.

Какие простые шаги в ремонте улучшают быт: смотрите видео

В то же время эксперты издания The Spruce советуют не использовать открытые полки. Хотя они и выглядят стильно, на практике такие полки быстро захламляются. Вместо этого лучше выбирать закрытые шкафы до потолка, которые позволяют поддерживать порядок.

Что еще портит внешний вид кухни?