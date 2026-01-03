Раньше было лучше: почему современная техника так быстро ломается и как этого избежать

На фоне постоянного роста цен украинцы все чаще задумываются: почему дорогая бытовая техника ломается значительно быстрее, чем раньше. Стиральные машины, холодильники или плиты, которые еще 10 –15 лет назад служили десятилетиями, сегодня нередко выходят из строя уже через несколько лет после покупки.

Эксперты объясняют: проблема не только в стоимости, но и в подходе к производству. Как сделать так, чтобы бытовая техника служила вам как можно дольше – расскажет 24 Канал со ссылкой на Slashgear.

Почему новая техника ломается быстрее?

Как отмечает профильное издание, современная техника стала сложнее, имеет больше электронных компонентов и деталей, что повышает риск поломок. Кроме того, производители часто проектируют устройства так, чтобы они без проблем "дожили" до завершения гарантийного срока, но не обязательно служили дольше.

Свою роль играют и новые регуляторные требования, и стремление снизить себестоимость, и зависимость от хрупкой электроники и смарт-функций, без которых раньше вполне обходились. В результате реальный срок службы бытовой техники часто меньше, чем заявляют производители:

стиральные машины работают в среднем 5 – 6 лет,

холодильники – 7 – 9.

Впрочем, специалисты по ремонту убеждают: даже в таких условиях потребитель может существенно продлить "жизнь" своим приборам.



Почему современная техника так быстро ломается / Фото Unsplash

Как продлить "жизнь" приборам дома?

В блоге Martha Stewart советуют:

Регулярная чистка. Грязь и пыль – одни из главных врагов техники. Например, загрязненные конденсаторные змеевики холодильника заставляют компрессор работать с перегрузкой, что сокращает его ресурс и повышает потребление электроэнергии. Регулярная очистка помогает избежать этого. Использование без перегрузок. Переполненная стиральная машина, постоянно открытая дверца холодильника или перегруженный блендер создают чрезмерное давление на механизмы. Чем больше нагрузка – тем быстрее изнашиваются детали. Правильные условия эксплуатации. Техника требует хорошей вентиляции, стабильного электропитания и соответствующих условий хранения. Влага, жара или холод в помещении могут негативно влиять на электронику и металлические элементы.

Эксперты отмечают: хотя тенденция к сокращению срока службы техники вряд ли исчезнет в ближайшее время, правильный уход и внимательная эксплуатация способны отсрочить дорогостоящий ремонт или покупку новых приборов на несколько лет.

