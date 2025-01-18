Обратите внимание на крышу зимой: снег и мороз укажут, что пришло время обновить теплоизоляцию чердака

Зимние морозы и снега могут создавать немало хлопот, но именно они также дают прекрасную возможность проверить эффективность утепления крыши.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home, по словам экспертов, состояние снега и инея на крыше является важным показателем того, насколько хорошо теплоизоляция чердака справляется с сохранением тепла. На какие признаки обратить внимание, чтобы понять состояние своей теплоизоляции, рассказываем далее.

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Как снег и мороз помогают продиагностировать теплоизоляцию

Тепло, выходящее через крышу, является одной из главных причин потерь энергии в домах. Если ваша теплоизоляция работает должным образом, снег или иней будут равномерно покрывать крышу. В то же время пятна или полное таяние снега будут свидетельствовать о том, что тепло "убегает", и это может быть сигналом, что изоляция нуждается в замене или обновлении.

Когда дом плохо изолирован, тепло поднимается и нагревает крышу, что вызывает таяние снега или инея. Это особенно заметно, если сравнить вашу крышу с соседскими – равномерно покрытая снегом крыша свидетельствует о хорошей теплоизоляции,

– объясняет эксперт Орен Кандер.

Он добавляет, что обращать внимание на состояние крыши стоит рано утром, когда температуры самые низкие. Признаком правильной и действенной изоляции будет равномерное покрытие крыши снегом или инеем, тогда как пятна или отсутствие снега будут сигнализировать о потерях тепла, особенно когда у соседей другая ситуация.

В то же время, если поймать идеальный момент утром не удается, есть другие способы проверить свою крышу:

Обратите внимание на влажность и конденсат на окнах или стенах. Они могут свидетельствовать о проблемах с изоляцией.

Сквозняки или отдельные холодные места в помещениях также указывают на недостаточную толщину утеплителя.

В общем глубина изоляции чердака должна быть не менее 270 миллиметров для эффективного сохранения тепла, поэтому, если ваш утеплитель не соответствует этим требованиям или вы замечаете другие признаки ухудшения его работы, стоит изменить изоляцию.

Правильное утепление крыши – это эффективный и доступный способ повысить энергоэффективность дома, который не только уменьшит потери тепла, но и существенно снизит расходы на отопление.