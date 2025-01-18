Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, за словами експертів, стан снігу та інею на даху є важливим показником того, наскільки добре теплоізоляція горища справляється зі збереженням тепла. На які ознаки звернути увагу, щоб зрозуміти стан своєї теплоізоляції, розповідаємо далі.

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Як сніг та мороз допомагають продіагностувати теплоізоляцію

Тепло, що виходить через дах, є однією з головних причин втрат енергії в будинках. Якщо ваша теплоізоляція працює належним чином, сніг або іній будуть рівномірно покривати дах. Водночас плями або повне танення снігу свідчитимуть про те, що тепло "втікає", і це може бути сигналом, що ізоляція потребує заміни або оновлення.

Коли будинок погано ізольований, тепло підіймається і нагріває дах, що спричиняє танення снігу чи інею. Це особливо помітно, якщо порівняти ваш дах із сусідськими – рівномірно покритий снігом дах свідчить про хорошу теплоізоляцію,

– пояснює експерт Орен Кандер.

Він додає, що звертати увагу на стан даху варто рано вранці, коли температури найнижчі. Ознакою правильною та дієвої ізоляції буде рівномірне покриття даху снігом або інеєм, тоді як плями або відсутність снігу сигналізуватимуть про втрати тепла, особливо коли у сусідів інша ситуація.

Водночас, якщо вловити ідеальний момент зранку не вдається, є інші способи перевірити свій дах:

Зверніть увагу на вологість і конденсат на вікнах чи стінах. Вони можуть свідчити про проблеми з ізоляцією.

Протяги або окремі холодні місця у приміщеннях також вказують на недостатню товщину утеплювача.

Загалом глибина ізоляції горища повинна бути не менше 270 міліметрів для ефективного збереження тепла, тож, якщо ваш утеплювач не відповідає цим вимогам або ви помічаєте інші ознаки погіршення його роботи, варто змінити ізоляцію.

Правильне утеплення даху – це ефективний і доступний спосіб підвищити енергоефективність будинку, який не тільки зменшить втрати тепла, але й суттєво знизить витрати на опалення.