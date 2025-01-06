За словами експертів, температура не повинна опускатися нижче 14 градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ideal Home.

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Яка температура має бути у домі

У холодну пору важливо підтримувати постійне опалення у домі, адже це не лише забезпечує комфорт власника, а й допомагає запобігти утворенню конденсату та високого рівня вогкості. Важливо також періодично провітрювати помешкання, щоб повітря циркулювало і не утворювався конденсат, який створює ідеальні умови для плісняви.

Що стосується питання, яка ж температура повинна бути у будинку, то існує чимало суперечок. Втім, більшість фахівців погоджуються, що мінімальна температура – 14 градусів. Особливо це актуально в приміщеннях, які погано провітрюються. Ідеальна ж температура для комфортного життя – набагато вища.

Звісно, якщо у вашій оселі є термостат, то регулювати температуру у домі найпростіше. Так, ідеальна температура, яка зводить конденсат до мінімуму, – від 18 до 20 градусів. Також варто встановити датчики вогкості, щоб переконатися, що у домі рівень вологи не перевищує 60%.

Втім, рівень вологості у будинку чи квартирі можна визначити й за фізичними ознаками. Так, якщо на дзеркалах та вікнах утворюється конденсат, то, очевидно, в помешканні зависокий рівень вогкості.