Как не дать себя обмануть ремонтнику-мошеннику: эксперт назвал 2 способа

На рынке ремонта бытовой техники немало аферистов, которые наживаются на доверчивых клиентах. Однако обезопасить себя можно еще до того, как мастер возьмется разбирать прибор.

Эксперт Владимир Хатунцев называет два действенных способа, которые помогут вовремя уберечься от ремонтника-мошенника. Об этом пишет "РБК-Украина".

Смотрите также Эти 6 привычных вещей в доме "тихо" загрязняют воздух

Как не попасться на крючок аферистов?

Разберитесь в поломке хотя бы на базовом уровне

Не обязательно быть техником, но минимальное понимание того, что могло выйти из строя и как это обычно ремонтируют, значительно уменьшает риск обмана.

Сегодня в сети легко найти видео с объяснениями почти любой неисправности. Если потратить немного времени на изучение вопроса, станет понятно, не пытаются ли вам навязать лишние работы или завысить стоимость. К тому же мелкие поломки иногда можно устранить самостоятельно.

Выбирайте мастера по рекомендациям, а не по объявлению

Самый надежный вариант – советы от знакомых или друзей, которые уже пользовались услугами конкретного специалиста. Обращение к первому же мастеру из интернет-объявления повышает риск наткнуться на недобросовестного человека.

При этом слепо доверять онлайн-отзывам тоже не стоит: честные специалисты не всегда занимаются продвижением своих рейтингов, тогда как мошенники могут создавать себе положительную репутацию искусственно и занижать оценки конкурентам.

Итак, лучший результат дает сочетание обоих подходов: собственная осведомленность плюс проверенные рекомендации. В таком случае шансы на качественный ремонт возрастают в разы.

Выбирайте проверенных специалистов для ремонта бытовой техники / Фото из открытых источников

Самые распространенные мошенничества с ремонтом техники

Appliance-AAA рассказывает о различных способах обмана, которые используют ремонтники-мошенники.

"Ремонт" от розничных магазинов

Вы вызываете техника из крупного магазина, он едва смотрит на технику и сразу предлагает купить новую. Почему? Продажа нового устройства приносит им больше денег, чем ремонт старого.

Приманка и замена

Реклама обещает низкую цену, но когда техник приезжает, цена резко возрастает из-за "серьезной проблемы" или дополнительных работ. Поэтому всегда уточняйте, что включает стоимость вызова и идет ли она в счет ремонта. Надежные компании честно сообщают цену заранее.

Ловушка "часовой ставки"

Вам предлагают дешевую часовую ставку, но техник некомпетентен и делает работу втрое дольше, чем профессионал. Ваша "выгода" превращается в большой счет. Поэтому выбирайте фиксированную ставку. Она защищает от неожиданных расходов и позволяет знать стоимость заранее.

Какой самый большой миф о WD-40?