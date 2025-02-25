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Дом Своими руками Определить на глаз бывает непросто: как правильно рассчитать, сколько обоев нужно для комнаты
25 февраля, 19:44
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Определить на глаз бывает непросто: как правильно рассчитать, сколько обоев нужно для комнаты

Олеся Филоненко

Планируя поклейку обоев в комнате, важно правильно рассчитать их количество, чтобы избежать лишних затрат или нехватки материала.

Каких шагов следует придерживаться, чтобы сделать точные подсчеты и получить идеальный результат, рассказывает 24 Канал.

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Измерьте стены

Для начала нужно узнать общую площадь стен, которые вы собираетесь оклеивать обоями.

Для этого измерьте длину каждой стены комнаты и высоту стен от пола до потолка.

Умножьте длину каждой стены на высоту и сложите полученные значения, чтобы узнать общую площадь.

Учтите двери и окна

Чтобы избежать перерасхода обоев, от общей площади отнимите площадь окон и дверей:

Измерьте высоту и ширину каждого окна и дверного проема. Умножьте ширину на высоту, чтобы получить их площадь. Отнимите общую площадь дверей и окон от площади стен.

Как посчитать количество рулонов обоев: смотрите видео

Определите количество рулонов обоев

Стандартный рулон обоев имеет размер 0,5 метра в ширину и 10 метров в длину. Чтобы узнать, сколько рулонов понадобится:

  • Рассчитайте периметр комнаты, сложив длины всех стен.

  • Поделите периметр на ширину обоев, чтобы узнать количество полотен.

  • Поделите длину рулона на высоту стен, чтобы определить, сколько полос получается из одного рулона.

  • Поделите общее количество полотен на количество полотен из одного рулона, чтобы узнать общее количество рулонов.

Учтите подбор рисунка

Если обои имеют рисунок, который нужно стыковать, к подсчитанному количеству рулонов добавьте 10 – 20% запаса на подгон рисунка.

Покупайте с небольшим запасом

Всегда берите на 1 – 2 рулона больше, чтобы иметь запас в случае ошибок или повреждений.