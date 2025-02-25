Каких шагов следует придерживаться, чтобы сделать точные подсчеты и получить идеальный результат, рассказывает 24 Канал.

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Измерьте стены

Для начала нужно узнать общую площадь стен, которые вы собираетесь оклеивать обоями.

Для этого измерьте длину каждой стены комнаты и высоту стен от пола до потолка.

Умножьте длину каждой стены на высоту и сложите полученные значения, чтобы узнать общую площадь.

Учтите двери и окна

Чтобы избежать перерасхода обоев, от общей площади отнимите площадь окон и дверей:

Измерьте высоту и ширину каждого окна и дверного проема. Умножьте ширину на высоту, чтобы получить их площадь. Отнимите общую площадь дверей и окон от площади стен.

Как посчитать количество рулонов обоев: смотрите видео

Определите количество рулонов обоев

Стандартный рулон обоев имеет размер 0,5 метра в ширину и 10 метров в длину. Чтобы узнать, сколько рулонов понадобится:

Рассчитайте периметр комнаты, сложив длины всех стен.

Поделите периметр на ширину обоев, чтобы узнать количество полотен.

Поделите длину рулона на высоту стен, чтобы определить, сколько полос получается из одного рулона.

Поделите общее количество полотен на количество полотен из одного рулона, чтобы узнать общее количество рулонов.

Учтите подбор рисунка

Если обои имеют рисунок, который нужно стыковать, к подсчитанному количеству рулонов добавьте 10 – 20% запаса на подгон рисунка.

Покупайте с небольшим запасом

Всегда берите на 1 – 2 рулона больше, чтобы иметь запас в случае ошибок или повреждений.