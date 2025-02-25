Яких кроків слід дотримуватися, щоб зробити точні підрахунки та отримати ідеальний результат, розповідає 24 Канал.

До теми Як обрати найкращий клей для шпалер: корисні поради

Виміряйте стіни

Для початку потрібно дізнатися загальну площу стін, які ви збираєтеся обклеювати шпалерами.

Для цього виміряйте довжину кожної стіни кімнати та висоту стін від підлоги до стелі.

Помножте довжину кожної стіни на висоту та складіть отримані значення, щоб дізнатися загальну площу.

Врахуйте двері та вікна

Щоб уникнути перевитрати шпалер, від загальної площі відніміть площу вікон і дверей:

Виміряйте висоту і ширину кожного вікна та дверного отвору. Помножте ширину на висоту, щоб отримати їхню площу. Відніміть загальну площу дверей і вікон від площі стін.

Як порахувати кількість рулонів шпалер: дивіться відео

Визначте кількість рулонів шпалер

Стандартний рулон шпалер має розмір 0,5 метра завширшки та 10 метрів завдовжки. Щоб дізнатися, скільки рулонів знадобиться:

Розрахуйте периметр кімнати, склавши довжини всіх стін.

Поділіть периметр на ширину шпалер, щоб дізнатися кількість полотен.

Поділіть довжину рулону на висоту стін, щоб визначити, скільки смуг виходить з одного рулону.

Поділіть загальну кількість полотен на кількість полотен з одного рулону, щоб дізнатися загальну кількість рулонів.

Врахуйте підбір малюнка

Якщо шпалери мають малюнок, який потрібно стикувати, до підрахованої кількості рулонів додайте 10 – 20% запасу на підгін малюнка.

Купуйте з невеликим запасом

Завжди беріть на 1 – 2 рулони більше, щоб мати запас у разі помилок або пошкоджень.