Даже если дрова отсырели: интересный лайфхак, как разжечь огонь

Холод в доме может стать настоящей проблемой, если дрова отсырели. Сырая древесина плохо разжигается, и слабый огонь часто гаснет. Но опытные хозяева знают простые хитрости, которые помогают даже сырые дрова превратить в устойчивый огонь.

Как советуют эксперты Prostoway, первое правило – хорошо прогреть печь.

Как разжечь огонь, если дрова отсырели?

Если у вас найдется хотя бы несколько сухих поленьев для начала, это значительно облегчит розжиг. Если же сухих дров нет, возьмите сырые дрова и наколите из них мелкие щепки и лучину. Обязательно снимите кору, потому что именно она удерживает больше всего влаги.

Для разжигания можно использовать:

газету,

сухие ветки,

хворост или любую другую мелкую щепу.

Удобнее всего сложить лучину в печи "шалашом", спрятав внутрь смятую бумагу или бересту, и поджечь. Первые 10 – 20 минут следует топить печь исключительно мелкой щепой, а лишь когда появится устойчивое пламя, постепенно добавлять основные дрова.

Чтобы ускорить процесс, можно использовать древесный уголь– положите его в центр печи и разжигайте на нем огонь. Такой лайфхак позволяет сохранить тепло в доме даже в самые холодные дни, не дожидаясь, пока дрова полностью высохнут.



Как правильно хранить дрова?

Как пишет burn firewood, чтобы дрова хорошо горели и не отсырели, важно позаботиться об их правильном хранении еще до наступления холодов. Прежде всего дрова следует держать подальше от почвы – лучше сложить их на поддоны, камни или деревянные бруски. Это защищает их от влаги, поднимающейся из земли.

Также важно накрыть верхнюю часть бревна водонепроницаемым материалом, например тентом или специальной крышей для дров, оставляя при этом боковые стороны открытыми для циркуляции воздуха. Хорошо вентилируемое хранение предотвращает образование плесени и грибка.

Дрова лучше хранить в сухом, защищенном от дождя и снега месте, например под навесом, в сарае или на открытой террасе под крышей. Стоит сложить поленья невысокими рядами, чтобы воздух проходил между ними и они высыхали равномерно.

