Один маленький секрет превращает белую кухню Селены Гомес в современный шедевр

За менее чем 20 долларов Селена Гомес сделала свои белые кухонные шкафы еще более стильными. Этот простой прием эффектный, доступный, и его легко повторить дома.

Секрет заключается в серебряных ручках и кнопках для шкафов. Они мгновенно делают кухню более роскошной и современной. Об этом пишет Homes and gardens.

Как Селена Гомес добавила "изюминки" в белую кухню?

Кухня Селены Гомес с белыми шкафами, мраморными столешницами и классическими деталями имеет изысканный вид. Округлые серебряные ручки хорошо сочетаются с панелями шкафов и добавляют легкую текстуру.

Шкафы на кухне актрисы: смотрите видео

Как повторить дизайнерский трюк Селены дома:

Замените ручки на серебряные или хромированные – это самый дешевый и самый простой способ обновить кухню.

Для бюджетного обновления просто открутите старые ручки и вкрутите новые.

Если меняете место ручек, понадобится дрель для новых отверстий. Старые можно замаскировать деревянными дюбелями и клеем.

Серебряные оттенки становятся популярнее в 2026 году, и этот маленький штрих легко делает любую кухню более современной.

Как добавить цвета в белую кухню – простые и эффектные идеи

Белая кухня чистая и светлая на вид, но без акцентов может показаться холодной. Ideal Home называет несколько способов оживить с помощью цвета:

Стены и низкие потолки: верхнюю часть оставьте белой, а нижнюю можно покрасить в пастельные оттенки или выбрать цветную столешницу.

Мебель: покрасьте нижние шкафчики: покрасьте нижние шкафы или отдельные элементы в пастельные или яркие оттенки.

Остров: покрасьте кухонный островостров: покрасьте кухонный остров в контрастный цвет, оставив остальные поверхности белыми.

Фартук и плитка: яркий или узорчатый: яркий или узорчатый фартук добавляет акцент и легко меняет стиль.

Приборы и аксессуары: выберите цветную технику: выберите цветную технику, текстиль, посуду или декоративные предметы.

Металлические элементы: латунь: латунь, медь или хром в ручках, светильниках и стульях добавляют тепла и элегантности.

Природные материалы: дерево, текстиль, керамика или камень добавляют текстуру и цветовую глубину без перегрузки.

Освещение: абажуры или подвесные светильники: абажуры или подвесные светильники с цветным стеклом или тканью создают атмосферу.

Детали: панели, открытые полки, декоративные элементы или растения оживляют белое пространство.

Даже небольшие цветные акценты делают белую кухню более теплой, стильной и индивидуальной.

Какими будут кухни в 2026 году?

В 2026 году кухни становятся теплее и уютнее.

Основные тренды: