Один маленький секрет превращает белую кухню Селены Гомес в современный шедевр
- Селена Гомес обновила свою белую кухню, установив серебряные ручки и кнопки на шкафах, что придало ей современный вид.
- Этот прием легко повторить каждому.
За менее чем 20 долларов Селена Гомес сделала свои белые кухонные шкафы еще более стильными. Этот простой прием эффектный, доступный, и его легко повторить дома.
Секрет заключается в серебряных ручках и кнопках для шкафов. Они мгновенно делают кухню более роскошной и современной. Об этом пишет Homes and gardens.
Смотрите также Вас это удивит: какая главная разница между ванными комнатами в Европе и США
Как Селена Гомес добавила "изюминки" в белую кухню?
Кухня Селены Гомес с белыми шкафами, мраморными столешницами и классическими деталями имеет изысканный вид. Округлые серебряные ручки хорошо сочетаются с панелями шкафов и добавляют легкую текстуру.
Шкафы на кухне актрисы: смотрите видео
Как повторить дизайнерский трюк Селены дома:
- Замените ручки на серебряные или хромированные – это самый дешевый и самый простой способ обновить кухню.
- Для бюджетного обновления просто открутите старые ручки и вкрутите новые.
- Если меняете место ручек, понадобится дрель для новых отверстий. Старые можно замаскировать деревянными дюбелями и клеем.
Серебряные оттенки становятся популярнее в 2026 году, и этот маленький штрих легко делает любую кухню более современной.
Как добавить цвета в белую кухню – простые и эффектные идеи
Белая кухня чистая и светлая на вид, но без акцентов может показаться холодной. Ideal Home называет несколько способов оживить с помощью цвета:
Стены и низкие потолки: верхнюю часть оставьте белой, а нижнюю можно покрасить в пастельные оттенки или выбрать цветную столешницу.
Мебель: покрасьте нижние шкафчики: покрасьте нижние шкафы или отдельные элементы в пастельные или яркие оттенки.
Остров: покрасьте кухонный островостров: покрасьте кухонный остров в контрастный цвет, оставив остальные поверхности белыми.
Фартук и плитка: яркий или узорчатый: яркий или узорчатый фартук добавляет акцент и легко меняет стиль.
Приборы и аксессуары: выберите цветную технику: выберите цветную технику, текстиль, посуду или декоративные предметы.
Металлические элементы: латунь: латунь, медь или хром в ручках, светильниках и стульях добавляют тепла и элегантности.
Природные материалы: дерево, текстиль, керамика или камень добавляют текстуру и цветовую глубину без перегрузки.
Освещение: абажуры или подвесные светильники: абажуры или подвесные светильники с цветным стеклом или тканью создают атмосферу.
Детали: панели, открытые полки, декоративные элементы или растения оживляют белое пространство.
Даже небольшие цветные акценты делают белую кухню более теплой, стильной и индивидуальной.
Какими будут кухни в 2026 году?
В 2026 году кухни становятся теплее и уютнее.
- Натуральное дерево – массивные, простая мебель или деревянный остров добавляют тепла без ремонта.
- Скрытые зоны и кладовые – прячут технику и мелочи, сохраняя пространство чистым и стильным.
- Земляные и теплые оттенки – белые, глиняные, тауп, приглушенные зеленые;
- Заметная техника – холодильники и посудомойки становятся стильным акцентом.
- Мраморные детали – столешницы, полки, рамки окон, особенно зеленый мрамор.
- Скульптурные острова и декоративные вытяжки – округлые формы и стильные вытяжки делают кухню более уютной.
- Традиционные элементы – ручки, профили, молдинги добавляют характера.
- Экспрессивные акценты – яркие столешницы, бары и необычные фартуки создают индивидуальную и роскошную атмосферу.