Один маленький секрет перетворює білу кухню Селени Гомес на сучасний шедевр

За менше ніж 20 доларів Селена Гомес зробила свої білі кухонні шафи ще стильнішими. Цей простий прийом ефектний, доступний, і його легко повторити вдома.

Секрет полягає у срібних ручках та кнопках для шаф. Вони миттєво роблять кухню більш розкішною та сучасною. Про це пише Homes and gardens.

Як Селена Гомес додала "родзинки" у білу кухню?

Кухня Селени Гомес з білими шафами, мармуровими стільницями та класичними деталями має вишуканий вигляд. Округлі срібні ручки гарно поєднуються з панелюванням шаф і додають легку текстуру.

Як повторити дизайнерський трюк Селени вдома:

Замініть ручки на срібні або хромовані – це найдешевший і найпростіший спосіб оновити кухню.

Задля бюджетного оновлення просто відкрутіть старі ручки і вкрутіть нові.

Якщо міняєте місце ручок, знадобиться дриль для нових отворів. Старі можна замаскувати дерев'яними дюбелями і клеєм.

Срібні відтінки стають популярнішими в 2026 році, і цей маленький штрих легко робить будь-яку кухню більш сучасною.

Як додати кольору в білу кухню – прості та ефектні ідеї

Біла кухня є чиста і світла на вигляд, але без акцентів може здатися холодною. Ideal Home називає кілька способів оживити за допомогою кольору:

Стіни та низькі стелі: верхню частину залиште білою, а нижню можна пофарбувати в пастельні відтінки або вибрати кольорову стільницю.

Меблі: пофарбуйте нижні шафи чи окремі елементи в пастельні або яскраві відтінки.

Острів: пофарбуйте кухонний острів у контрастний колір, залишивши інші поверхні білими.

Фартух і плитка: яскравий або візерунковий фартух додає акцент і легко змінює стиль.

Прилади та аксесуари: оберіть кольорову техніку, текстиль, посуд або декоративні предмети.

Металічні елементи: латунь, мідь або хром у ручках, світильниках та стільцях додають тепла й елегантності.

Природні матеріали: дерево, текстиль, кераміка або камінь додають текстуру й кольорову глибину без перевантаження.

Освітлення: абажури або підвісні світильники з кольоровим склом або тканиною створюють атмосферу.

Деталі: панелі, відкриті полиці, декоративні елементи або рослини оживляють білий простір.

Навіть невеликі кольорові акценти роблять білу кухню більш теплою, стильною та індивідуальною.

Якими будуть кухні у 2026 році?

У 2026 році кухні стають теплішими та затишнішими.

