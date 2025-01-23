Декор ко Дню святого Валентина своими руками: как сделать милый кекс из лапши для бассейна

С приближением Дня святого Валентина полки магазинов заполняются разнообразными декоративными элементами. Но почему бы не попробовать создать что-то уникальное своими руками?

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, есть простой и бюджетный способ сделать собственную композицию с помощью лапши для бассейна. Как выглядит такое украшение и как его изготовить, рассказываем далее.

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Как сделать собственный декор ко Дню святого Валентина

Для того, чтобы сделать собственную композицию ко Дню святого Валентина в виде кекса, стоит взять несколько палок для бассейна, которые часто называют лапшой, пластиковую корзину, цветной картон, горячий клеевой пистолет, клейкую ленту, сладости и другой мелкий декор на свой вкус.

Первым шагом возьмите свой цветной картон, отметьте на нем высоту вашей корзины и отрежьте полоску картона соответствующей ширины. Сложите картон гармошкой, чтобы он напоминал обертку для кексов и приклейте его вокруг верхней части пластиковой корзины так, чтобы тот был полностью покрыт.

Декор ко Дню святого Валентина своими руками: смотрите видео

Теперь сделайте три – четыре круга разного диаметра из лапши для бассейна. Самый большой круг приклейте к корзине, а остальные, постепенно уменьшая размер, друг на друга. Используйте горячий клеевой пистолет, чтобы склеить круги лапши вместе.

Цвет палочек выбирайте по вашему желанию. Красные или розовые оттенки будут особенно уместными для Дня святого Валентина.

Когда же своеобразный кекс будет готов, добавьте декоративные элементы, например искусственные цветы, конфеты, мягкие игрушки или что-нибудь другое на ваш вкус.

Напоследок вставьте кусок лапши вертикально через центр кекса, чтобы там не было отверстия. Также по желанию на это место можно прикрепить шарик или букет цветов.