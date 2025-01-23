Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, є простий і бюджетний спосіб зробити власну композицію за допомогою локшини для басейну. Як виглядає така прикраса та як її виготовити, розповідаємо далі.

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Як зробити власний декор до Дня святого Валентина

Для того, щоб зробити власну композицію до Дня святого Валентина у вигляді кексу, варто взяти кілька палиць для басейну, які часто називають локшиною, пластиковий кошик, кольоровий картон, гарячий клейовий пістолет, клейку стрічку, солодощі та інший дрібний декор на свій смак.

Першим кроком візьміть свій кольоровий картон, відзначте на ньому висоту вашого кошика та відріжте смужку картону відповідної ширини. Складіть картон гармошкою, щоб він нагадував обгортку для кексів та приклейте його навколо верхньої частини пластикового кошика так, щоб той був повністю покритий.

Декор до Дня святого Валентина своїми руками: дивіться відео

Тепер зробіть три – чотири кола різного діаметра з локшини для басейну. Найбільше коло приклейте до кошика, а інші, поступово зменшуючи розмір, один на одного. Використовуйте гарячий клейовий пістолет, щоб склеїти кола локшини разом.

Колір палиць обирайте за вашим бажанням. Червоні або рожеві відтінки будуть особливо доречними для Дня святого Валентина.

Коли ж своєрідний кекс буде готовим, додайте декоративні елементи, як-от штучні квіти, цукерки, м'які іграшки чи будь-що інше на ваш смак.

Наостанок вставте шматок локшини вертикально через центр кексу, щоб там не було отвору. Також за бажанням на це місце можна прикріпити кульку чи букет квітів.