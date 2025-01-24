Как привлечь птиц в свой двор зимой: создаем комфортное убежище для пернатых

Весной и летом птицы разных цветов и размеров часто слетаются во дворы, но зимой их количество значительно уменьшается из-за сезонной миграции.

В то же время, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, те пернатые, что остаются, оказываются в неблагоприятных условиях из-за снега, льда и нехватки пищи. Один из способов помочь крылатым гостям справиться с этими трудностями – обустроить для них ночлег. Как сделать безопасное убежище и таким образом привлечь птиц на свой участок, рассказываем далее.

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Как обустроить домик для ночлега птиц

Ящик для ночлега птиц часто путают с ящиком для гнездования, однако они имеют разное назначение. Гнездовые ящики созданы для вывода птенцов весной и летом. Зато ящики для ночлега обеспечивают птицам тепло зимой. Они имеют меньшую вентиляцию для сохранения тепла, а также несколько жердей для сидения, что позволяет нескольким птицам греться вместе.

Найти такие домики можно во многих зоомагазинах или интернет-магазинах, а также, если есть базовые навыки работы с деревом, их вполне реально изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся: несколько панелей доски, дюбели и шурупы.

Как выглядит дом для ночлега птиц: смотрите видео

Все, что нужно сделать, – это сбить из досок небольшой домик, закрепить внутри него несколько жердей для сидения птиц, а также просверлить отверстие диаметром 3,5 сантиметра или чуть больше в передней части ящика, чтобы обеспечить крылатым легкий вход.

Далее ящик стоит установить на прочный столб, высотой не менее 1,5 метра. Добавьте внутрь изоляцию, например, мульчу или сухую траву, чтобы создать комфортный интерьер, а рядом разместите кормушку для птиц и поилку.

Регулярно очищайте ящик, чтобы избежать накопления грязи и наслаждайтесь птицами в своем саду.