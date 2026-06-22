Гостиная Барака и Мишель Обамы раскрывает простой секрет стильного интерьера

Хотя Барак Обама и Мишель Обама покинули Белый дом ещё в 2017 году, они до сих пор живут в Вашингтоне – в престижном районе Калорама, который давно облюбовали бывшие президенты, дипломаты и другие известные личности.

Супруги редко показывают свою личную жизнь, но иногда делятся фотографиями своего дома. Один из таких снимков стал настоящим источником вдохновения для дизайнеров интерьера. Об этом пишет Homes and gardens.

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В чём секрет стильной гостиной Обам?

В центре внимания – уютная гостиная, оформленная в спокойных нейтральных оттенках.

Кремовое кресло, светлые шторы, круглый деревянный столик, светлый ковер и окрашенные в мягкий тон стены создают легкое и элегантное пространство. Впрочем, главный секрет этого интерьера – не только нейтральная палитра.

Гостиная супругов Обама: смотрите фото

Характер комнате придают яркие акценты. Больше всего привлекает внимание насыщенный красный ковер, который делает зону отдыха более выразительной, а букет фиолетовых цветов на столике добавляет свежести и летнего настроения.

На одном из снимков Мишель Обама сидит в кресле и вяжет. Она призналась, что рукоделие стало одним из ее любимых увлечений, ведь помогает замедлить темп и наслаждаться процессом создания вещей своими руками.

Дизайнеры отмечают, что нейтральные цвета остаются универсальной основой для любого интерьера. Они создают спокойную атмосферу, а яркие детали – текстиль, цветы или декоративные элементы – легко освежают пространство без дорогостоящего ремонта.

Именно поэтому гостиная Обам – отличный пример того, как с помощью нескольких удачных акцентов можно сделать дом стильным, уютным и вневременным.

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