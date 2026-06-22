Подружжя рідко показує своє приватне життя, але інколи ділиться фотографіями будинку. Один із таких кадрів став справжнім джерелом натхнення для дизайнерів інтер'єру. Про це пише Homes and gardens.

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У чому секрет стильної вітальні Обам?

У центрі уваги – затишна вітальня, оформлена у спокійних нейтральних відтінках.

Кремове крісло, світлі штори, круглий дерев'яний столик, світлий килим і пофарбовані у м'який тон стіни створюють легкий та елегантний простір. Втім, головний секрет цього інтер'єру – не лише нейтральна палітра.

Вітальня подружжя Обам: дивіться фото

Характер кімнаті додають яскраві акценти. Найбільше привертає увагу насичений червоний килим, який робить зону відпочинку більш виразною, а букет фіолетових квітів на столику додає свіжості та літнього настрою.

На одному зі знімків Мішель Обама сидить у кріслі й в'яже. Вона зізналася, що рукоділля стало одним із її улюблених захоплень, адже допомагає сповільнитися та насолоджуватися процесом створення речей власноруч.

Дизайнери зазначають, що нейтральні кольори залишаються універсальною основою для будь-якого інтер'єру. Вони створюють спокійну атмосферу, а яскраві деталі – текстиль, квіти чи декоративні елементи – легко освіжають простір без дорогого ремонту.

Саме тому вітальня Обам є гарним прикладом того, як за допомогою кількох вдалих акцентів можна зробити оселю стильною, затишною та позачасовою.

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