Якщо рахунки за електроенергію раптово зросли, а нової техніки в оселі не додалося, фахівці радять насамперед перевірити налаштування бойлера. Більше про споживання електроенергії бойлерами пишуть на сайті Єврокомісії.

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Чому бойлер витрачає так багато електроенергії?

Найбільше енергії пристрій споживає під час нагріву та підтримання високої температури води. Якщо терморегулятор встановлено на рівні 70 – 80 градусів, бойлер змушений регулярно вмикатися, щоб підтримувати майже "окріп" навіть тоді, коли гаряча вода не використовується.

Додаткове навантаження створює накип на нагрівальних елементах. У старих бойлерах ТЕНи працюють менш ефективно, через що процес нагріву стає довшим, а споживання електроенергії – більшим.



Чому бойлер витрачає так багато електроенергії / Фото EnergoSave

Яка оптимальна температура для економії?

Експерти радять встановлювати температуру на рівні 50 – 55 градусів. У багатьох моделях це відповідає економічним режимам або позначкам типу "e" чи "I". Такий рівень нагріву:

забезпечує комфортну температуру води для побутових потреб;

зменшує кількість циклів увімкнення бойлера;

допомагає суттєво скоротити витрати на електроенергію.

Як зменшити витрати ще більше?

Окрім правильного налаштування температури, варто періодично очищувати бойлер від накипу та перевіряти стан нагрівальних елементів. Це дозволяє зменшити навантаження на систему та продовжити термін служби пристрою. Фахівці наголошують: навіть невелика зміна налаштувань бойлера може помітно вплинути на щомісячні рахунки за світло.