Если счета за электроэнергию внезапно выросли, а новой техники в доме не появилось, специалисты советуют в первую очередь проверить настройки бойлера. Подробнее о потреблении электроэнергии бойлерами можно прочитать на сайте Еврокомиссии.

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Почему бойлер потребляет так много электроэнергии?

Больше всего энергии устройство потребляет во время нагрева и поддержания высокой температуры воды. Если терморегулятор установлен на уровне 70 – 80 градусов, бойлер вынужден регулярно включаться, чтобы поддерживать температуру, близкую к "кипению", даже тогда, когда горячая вода не используется.

Дополнительную нагрузку создает накипь на нагревательных элементах. В старых бойлерах ТЭНы работают менее эффективно, из-за чего процесс нагрева становится более длительным, а потребление электроэнергии – больше.



Почему бойлер расходует так много электроэнергии / Фото EnergoSave

Какова оптимальная температура для экономии?

Эксперты советуют устанавливать температуру на уровне 50 – 55 градусов. Во многих моделях это соответствует экономичным режимам или отметкам типа "e" или "I". Такой уровень нагрева:

обеспечивает комфортную температуру воды для бытовых нужд;

уменьшает количество циклов включения бойлера;

помогает существенно сократить расходы на электроэнергию.

Как сократить расходы ещё больше?

Помимо правильной настройки температуры, стоит периодически очищать бойлер от накипи и проверять состояние нагревательных элементов. Это позволяет снизить нагрузку на систему и продлить срок службы устройства. Специалисты отмечают: даже небольшое изменение настроек бойлера может заметно повлиять на ежемесячные счета за электроэнергию.