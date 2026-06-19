Впрочем, сегодня такое сочетание всё чаще называют устаревшим. Об этом пишет House Digest.

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Какая комбинация выдаёт устаревший кухонный интерьер?

Плитка "кабанчик" появилась еще на станциях метро Нью-Йорка в начале ХХ века. Ее ценили не только за внешний вид, но и за практичность – такую плитку было легко мыть. Впоследствии она перекочевала в домашние интерьеры, а в 2000-х стала настоящим хитом кухонного дизайна.

Тогда популярны были белые фартуки с контрастной затиркой, плитка в тосканском стиле и массивные гранитные столешницы с активным узором. Вместе они создавали очень "тяжелый" интерьер, который сегодня уже ассоциируется с прошлым десятилетием.

Комбинация гранитных столешниц и плитки "кабанчик" устарела / Фото Pinterest

Впрочем, дизайнеры говорят, что кухню можно легко обновить без полного ремонта. Например, плитку можно перекрасить специальной краской или добавить ручную роспись – сейчас это один из трендов.

А если бюджет позволяет более серьезное обновление, гранитные столешницы советуют заменить на кварцевые. Кварц выглядит более современно, имеет много вариантов текстур и лучше сочетается с актуальными светлыми и минималистичными кухнями.

Ранее мы писали, что идеально гладкие кухни постепенно выходят из моды. В 2026 году дизайнеры все чаще выбирают теплые материалы, текстуры и более "живые" интерьеры. Одним из главных трендов стали плитковые столешницы – решение, популярное еще в 70-х.