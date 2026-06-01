О самых удачных решениях в ремонте рассказал строитель на своей странице в TikTok.

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Какие решения для себя выбирают сами строители?

Пол, выложен «елочкой»

Один из самых любимых вариантов среди мастеров – покрытие, уложено в форме «елочки». Чаще всего это ламинат, винил или инженерная доска. Несмотря на то,, что такой способ укладки требует большей точности,, результат выглядит дороже и визуально придает интерьеру характер. Кроме того,, этот узор остается актуальным независимо от изменений в дизайне.



Пол, выложен «елочкой» / Фото Pinterest

Декоративная штукатурка вместо краски

Строители нередко отказываются от обычных окрашенных стен в пользу декоративной штукатурки. Она лучше скрывает мелкие неровности, является более устойчивой к механическим повреждениям и не требует частого обновления. Особенно практичным это решение считается для прихожих и зон с высокой нагрузкой.



Декоративная штукатурка вместо краски / Фото Pinterest

Гипсокартонный потолок

Несмотря на популярность натяжных потолков, многие специалисты выбирают именно гипсокартон. Такой потолок позволяет создавать сложные сценарии освещения, устанавливать встроенные светильники и легко интегрировать вентиляционные элементы. Кроме того, она не боится перепадов температур и выглядит максимально естественно.



Гипсокартонная стена / Фото Pinterest

Крупноформатный керамогранит

Еще один фаворит среди строителей – большие плиты керамогранита. Меньшее количество швов облегчает уборку, а сама поверхность выглядит цельной и дорогой. Керамогранит отличается высокой прочностью, не впитывает влагу и хорошо подходит как для ванной комнаты, так и для кухни или прихожей.

Крупноформатный керамогранит / Фото Pinterest

Цельная раковина и столешница из керамогранита

В последние годы все больше мастеров устанавливают в своих домах раковины,, интегрированные в столешницу из керамогранита. Такое решение не только эффектно выглядит,, но и значительно упрощает уход. Отсутствие стыков снижает риск накопления грязи и появления грибка,, а сам материал устойчив к царапинам,, высоким температурам и бытовой химии.



Раковина и столешница из керамогранита / Фото Pinterest

Почему именно эти решения?

Строители обращают внимание прежде всего на практичность. Они выбирают материалы, которые не требуют постоянного ремонта, легко очищаются и сохраняют хороший вид на протяжении многих лет. Именно поэтому их фавориты редко бывают случайными. За каждым таким решением стоит многолетний опыт и понимание того,, какие элементы интерьера действительно оправдывают вложенные в них средства.