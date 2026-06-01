Про найбільш вдалі рішення в ремонті розповів будівельник на своїй сторінці у тіктоці.

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Які рішення для себе обирають самі будівельники?

Підлога, викладена "ялинкою"

Один із найулюбленіших варіантів серед майстрів – покриття, укладене у формі "ялинки". Найчастіше це ламінат, вініл або інженерна дошка. Попри те, що такий спосіб монтажу потребує більшої точності, результат виглядає дорожче й візуально додає інтер'єру характеру. Крім того, цей візерунок залишається актуальним незалежно від змін у дизайні.



Підлога, викладена "ялинкою" / Фото Pinterest

Декоративна штукатурка замість фарби

Будівельники нерідко відмовляються від звичайних пофарбованих стін на користь декоративної штукатурки. Вона краще приховує дрібні нерівності, є більш стійкою до механічних пошкоджень і не потребує частого оновлення. Особливо практичним це рішення вважають для передпокоїв та зон із високим навантаженням.



Декоративна штукатурка замість фарби / Фото Pinterest

Гіпсокартонна стеля

Попри популярність натяжних стель, багато фахівців обирають саме гіпсокартон. Така стеля дозволяє створювати складні сценарії освітлення, встановлювати вбудовані світильники та легко інтегрувати вентиляційні елементи. Крім того, вона не боїться перепадів температур і виглядає максимально природно.



Гіпсокартонна стіна / Фото Pinterest

Великоформатний керамограніт

Ще один фаворит серед будівельників – великі плити керамограніту. Менша кількість швів полегшує прибирання, а сама поверхня виглядає цілісною та дорогою. Керамограніт відзначається високою міцністю, не вбирає вологу й добре підходить як для ванної кімнати, так і для кухні чи передпокою.

Великоформатний керамограніт / Фото Pinterest

Суцільна раковина та стільниця з керамограніту

Останніми роками все більше майстрів встановлюють у власних оселях раковини, інтегровані у стільницю з керамограніту. Таке рішення не лише ефектно виглядає, а й значно спрощує догляд. Відсутність стиків зменшує ризик накопичення бруду та появи грибка, а сам матеріал стійкий до подряпин, високих температур і побутової хімії.



Раковина та стільниця з керамограніту / Фото Pinterest

Чому саме ці рішення?

Будівельники звертають увагу насамперед на практичність. Вони обирають матеріали, які не потребують постійного ремонту, легко очищуються та зберігають гарний вигляд протягом багатьох років. Саме тому їхні фаворити рідко бувають випадковими. За кожним таким рішенням стоїть багаторічний досвід і розуміння того, які елементи інтер'єру дійсно виправдовують вкладені в них кошти.