Гости будут поражены: как превратить шкатулку для украшений в декоративное хранилище

Прозрачные органайзеры и нейтральные контейнеры для хранения уже давно доминируют на рынке товаров для дома. Но кто сказал, что хранение должно быть скучным?

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, на самом деле можно создать настоящее произведение искусства, которое не только будет дополнять интерьер, но и скроет важные мелочи. Как реализовать эту идею с помощью обычной шкатулки для драгоценностей, рассказываем далее.

Также интересно Для воспоминаний и напоминаний: как из винных пробок сделать стильный домашний декор

Как сделать стильный органайзер, который удивит гостей

Этот проект позволяет создать уникальную скрытую систему хранения, которая будет выглядеть как обычная картина в рамке.

Такой настенный органайзер будет особенно полезным для квартир с ограниченным пространством. Он поможет уменьшить визуальный беспорядок, освободив поверхность столов и полок. Вы можете использовать его для хранения мелочей в ванной комнате, в спальне или гостиной, ключей у входа или даже некоторых вещей на кухне.

Перед началом работы вам понадобится квадратная или прямоугольная шкатулка для украшений с крышкой. Если у вас нет такой, попробуйте найти ее в комиссионном магазине.

Как сделать органайзер из коробки для украшений: смотрите видео

Далее выкрутите петли и отсоедините крышку. Если нужно, покрасьте коробку в соответствующий цвет или оставьте натуральную древесину, дополнив ее декором по желанию. Для быстрой покраски удобно использовать аэрозольную краску с грунтовкой.

После этого закрепите любую картину на месте бывшей дверцы, используя отвертку и петли. Дополнительно можно приклеить магнит, чтобы конструкция плотно закрывалась.

Теперь можно переходить к монтажу изделия на стену. Используйте для этого французские зажимы – они способны выдерживать значительный вес и обеспечивают надежную фиксацию.

В результате вы получите функциональный настенный декор, который выполняет двойную роль: украшает интерьер и скрывает необходимые предметы. Гости даже не заподозрят, что за картиной скрывается небольшой органайзер – пока вы не решите продемонстрировать им свой изобретательный лайфхак.