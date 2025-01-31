Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, на самом деле можно создать настоящее произведение искусства, которое не только будет дополнять интерьер, но и скроет важные мелочи. Как реализовать эту идею с помощью обычной шкатулки для драгоценностей, рассказываем далее.

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Как сделать стильный органайзер, который удивит гостей

Этот проект позволяет создать уникальную скрытую систему хранения, которая будет выглядеть как обычная картина в рамке.

Такой настенный органайзер будет особенно полезным для квартир с ограниченным пространством. Он поможет уменьшить визуальный беспорядок, освободив поверхность столов и полок. Вы можете использовать его для хранения мелочей в ванной комнате, в спальне или гостиной, ключей у входа или даже некоторых вещей на кухне.

Перед началом работы вам понадобится квадратная или прямоугольная шкатулка для украшений с крышкой. Если у вас нет такой, попробуйте найти ее в комиссионном магазине.

Как сделать органайзер из коробки для украшений: смотрите видео

Далее выкрутите петли и отсоедините крышку. Если нужно, покрасьте коробку в соответствующий цвет или оставьте натуральную древесину, дополнив ее декором по желанию. Для быстрой покраски удобно использовать аэрозольную краску с грунтовкой.

После этого закрепите любую картину на месте бывшей дверцы, используя отвертку и петли. Дополнительно можно приклеить магнит, чтобы конструкция плотно закрывалась.

Теперь можно переходить к монтажу изделия на стену. Используйте для этого французские зажимы – они способны выдерживать значительный вес и обеспечивают надежную фиксацию.

В результате вы получите функциональный настенный декор, который выполняет двойную роль: украшает интерьер и скрывает необходимые предметы. Гости даже не заподозрят, что за картиной скрывается небольшой органайзер – пока вы не решите продемонстрировать им свой изобретательный лайфхак.