Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, насправді можна створити справжній витвір мистецтва, який не лише доповнюватиме інтер’єр, а й приховає важливі дрібниці. Як реалізувати цю ідею за допомогою звичайної скриньки для коштовностей, розповідаємо далі.

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Як зробити стильний органайзер, який здивує гостей

Цей проєкт дозволяє створити унікальну приховану систему зберігання, яка виглядатиме як звичайна картина в рамці.

Такий настінний органайзер буде особливо корисним для квартир з обмеженим простором. Він допоможе зменшити візуальний безлад, звільнивши поверхню столів і полиць. Ви можете використовувати його для зберігання дрібниць у ванній кімнаті, у спальні або вітальні, ключів біля входу або навіть деяких речей на кухні.

Перед початком роботи вам знадобиться квадратна чи прямокутна скринька для прикрас із кришкою. Якщо у вас немає такої, спробуйте знайти її в комісійному магазині.

Як зробити органайзер з коробки для прикрас: дивіться відео

Далі викрутіть петлі та від’єднайте кришку. Якщо потрібно, пофарбуйте коробку у відповідний колір або залиште натуральну деревину, доповнивши її декором за бажанням. Для швидкого фарбування зручно використовувати аерозольну фарбу з ґрунтовкою.

Після цього закріпіть будь-яку картину на місці колишніх дверцят, використовуючи викрутку та петлі. Додатково можна приклеїти магніт, щоб конструкція щільно закривалася.

Тепер можна переходити до монтажу виробу на стіну. Використовуйте для цього французькі затискачі – вони здатні витримувати значну вагу й забезпечують надійну фіксацію.

У результаті ви отримаєте функціональний настінний декор, який виконує подвійну роль: прикрашає інтер’єр і приховує необхідні предмети. Гості навіть не запідозрять, що за картиною ховається невеликий органайзер – аж доки ви не вирішите продемонструвати їм свій винахідливий лайфхак.