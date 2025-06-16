Дом будет казаться слишком шаблонным: 6 типичных ошибок в дизайне жилья

Бывает, заходишь в дом – все новое, опрятное, функциональное, но в то же время безликое. Вроде все правильно, но уюта и характера не хватает.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, такое ощущение часто возникает в пространствах, украшенных по типовым строительным шаблонам, имеющих целью скорость, бюджет и массовый вкус. Какие детали делают жилье похожим на очередной показательный образец и что с этим можно сделать, рассказываем далее.

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Один металл во всем интерьере

Отделка всего дома только одним видом металла – например, хромом или матовым никелем – мгновенно считывается как строительный стандарт. Это типичный подход в проектах, где пытаются удешевить процесс.

Вместо этого дизайнеры советуют или сочетать металлы, или выбирать изысканные варианты – например, полированный никель или нелакированную латунь. Это добавляет глубины и стиля, даже без полной перестройки.

Полые межкомнатные двери

Такие двери хоть и выглядят прилично, но не имеют ни веса, ни звукоизоляции. Они звучат пусто и воспринимаются как временное решение.

Двери со сплошным сердечником значительно улучшают впечатление от дома – как визуально, так и функционально.

Формульная кухня

Полностью белая кухня, стандартные шкафы, черная фурнитура, простая плитка и подвесные светильники – все это давно стало шаблоном. Такие решения не несут индивидуальности и созданы исключительно для перепродажи. Если кухня выглядит так, будто ее видели уже сотню раз – она не запоминается и не создает ощущение дома.

Слишком типичный дизайн всегда можно сделать более оригинальным / Фото Pexels

Проволочные полки

Бюджетные проволочные стеллажи, которые часто устанавливают в шкафах и кладовых, не только выглядят дешево, но и не очень удобны.

Лучше заменить такие полки на деревянные или даже установить индивидуальную систему хранения – она будет работать лучше и добавит эстетики.

Недорогая фурнитура

Возможно, такие ручки на дверях и имеют красивый вид, но ощущаются ненадежно. К фурнитуре мы прикасаемся ежедневно, и она формирует тактильное впечатление от всего пространства. Поэтому стоит инвестировать в качественные ручки, ограничители и петли – они легко заменяются и сразу поднимают общий уровень.

Белые потолки и отделка в каждой комнате

Стандартное сочетание белых стен, белых потолков и белых плинтусов – еще один след строительного шаблона. Альтернативой является цветовое насыщение. Это простой способ сделать пространство глубже и уютнее, особенно в комнатах с ограниченным естественным светом. И да, это не только модно, но и давно используется дизайнерами интерьера.

Кстати, если ваш дом кажется слишком шаблонным, летом можно улучшить помещение без лишних затрат.