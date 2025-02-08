Как компактно и элегантно сложить полотенца: легкий способ, который сможет повторить каждый

Полотенца, которые сложены в шкафу традиционным способом, занимают немало места. Кроме того, доставать их не так удобно, ведь кучка может легко развалиться, а полотенца придется складывать заново.

Однако существует способ, как сложить полотенца, чтобы они занимали меньше места, а доставать их можно было бы без проблем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @irina.denisenkoo.

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Как сложить полотенца

Каждый из нас пользуется полотенцем. Обычно, они сложены прямоугольником, и собирается целая кипа, который трудно влезает в комод или шкаф.

Бывают случаи, когда с полочки надо достать любимое полотенце, а оно оказалось на самом низу. Во время извлечения его из стопки, другие полотенца могут развернуться и придется все заново складывать. Поэтому блогер в сети решила поделиться советом, как сложить полотенца в шкафу, чтобы они не занимали много места.

Так, следует развернуть полотенце. С одной стороны следует свернуть треугольник, а после – сложить полотенце пополам. После того нужно скрутить плотный ролик, а оставшийся уголок – завернуть внутрь. Таким образом образуются "рулетики" из полотенец, которые легко хранить и удобно доставать.

Как компактно сложить полотенца: смотрите видео

Конечно, этот способ не подойдет, чтобы сложить большие полотенца. Однако кухонные или те, что предназначены для рук и лица можно скручивать в такие "рулетики", как на видео.