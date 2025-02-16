С него начинается безопасность: как самостоятельно сменить замок в двери

Как показывают исследования, большинство преступников проникают в дома через парадные двери, поэтому безопасность жилья начинается с качественных замков, которые работают должным образом.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, со временем или под влиянием определенных факторов даже самые надежные замки могут изнашиваться и ломаться. Когда время их менять и как это сделать самостоятельно, рассказываем далее.

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Когда нужно менять дверные замки

Любой домовладелец может научиться самостоятельно заменять дверной замок. Это особенно полезный навык для тех, кто часто переезжает или сдает недвижимость в аренду. Вот несколько случаев, когда стоит задуматься о смене замка:

Взлом или рост уровня преступности в районе. Если в дом проникли злоумышленники или в вашем районе участились кражи, стоит установить более надежный замок.

Повреждение замка. Со временем замковые механизмы изнашиваются, что может привести к заеданию ключа или трудностям с открыванием двери.

Приобретение нового дома. Если вы купили жилье, следует заменить замки, ведь неизвестно, кто еще имеет ключи от вашего дома.

Потерянный или украденный ключ. В таком случае замена замка – это необходимая мера безопасности.

Потребность в едином ключе для всех дверей. Для удобства можно установить замки, которые открываются одним ключом.

Как сменить замок: смотрите видео

Как заменить дверной замок собственноручно

Чтобы самостоятельно сменить замок на дверях, стоит подготовить необходимые инструменты, в частности: рулетку, отвертку, комплект дверных замков и канцелярский нож.

Далее первым шагом перед покупкой нового замка измерьте толщину двери и расстояние от края двери до центра замка. Хотя большинство замков подходят к большинству входных дверей, это лучше сделать, чтобы точно не ошиблись с выбором.

Между тем перед началом работ зафиксируйте двери, чтобы они не шатались. Используйте для этого деревянные прокладки.

Теперь можно переходить к удалению старого замка. Для этого открутите винты, удерживающие ручки, снимите крышки замка, выньте засов и ригель.

После этого вставьте новый засов в дверь и закрепите его винтами. Установите новые ручки и убедитесь, что механизм работает плавно.

Напоследок проверьте, что дверь закрывается должным образом, а ключ легко вращается в замке.