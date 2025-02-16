Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, з часом або під впливом певних чинників навіть найнадійніші замки можуть зношуватися та ламатися. Коли час їх міняти і як це зробити самостійно, розповідаємо далі.

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Коли потрібно міняти дверні замки

Будь-який домовласник може навчитися самостійно замінювати дверний замок. Це особливо корисна навичка для тих, хто часто переїжджає або здає нерухомість в оренду. Ось кілька випадків, коли варто задуматися про зміну замка:

Злом або зростання рівня злочинності в районі. Якщо в будинок проникли зловмисники або у вашому районі почастішали крадіжки, варто встановити надійніший замок.

Пошкодження замка. З часом замкові механізми зношуються, що може призвести до заїдання ключа або труднощів із відкриванням дверей.

Придбання нового будинку. Якщо ви купили житло, слід замінити замки, адже невідомо, хто ще має ключі від вашої оселі.

Втрачений або вкрадений ключ. У такому разі заміна замка – це необхідний захід безпеки.

Потреба в єдиному ключі для всіх дверей. Для зручності можна встановити замки, які відкриваються одним ключем.

Як змінити замок: дивіться відео

Як замінити дверний замок власноруч

Щоб самостійно змінити замок на дверях, варто підготувати необхідні інструменти, зокрема: рулетку, викрутку, комплект дверних замків та канцелярський ніж.

Далі першим кроком перед покупкою нового замка виміряйте товщину дверей та відстань від краю дверей до центру замка. Хоча більшість замків підходять до більшості вхідних дверей, це краще зробити, аби точно не помилися з вибором.

Тим часом перед початком робіт зафіксуйте двері, щоб вони не хиталися. Використайте для цього дерев'яні прокладки.

Тепер можна переходити до видалення старого замка. Для цього відкрутіть гвинти, що утримують ручки, зніміть кришки замка, вийміть засув і ригель.

Після цього вставте новий засув у двері та закріпіть його гвинтами. Встановіть нові ручки та переконайтеся, що механізм працює плавно.

Наостанок перевірте, що двері зачиняються належним чином, а ключ легко обертається в замку.