Не только защищает от мороза: как снег может навредить саду

Ни для кого не секрет, что снег защищает растения от сильных морозов. Вместе с тем, большой снежный покров может и навредить растениям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RegioDom.

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Как снег может навредить растениям в саду

Конечно, снег зимой имеет свои преимущества. Прежде всего, он защищает растения от заморозков, выполняя роль так называемого "одеяла". Однако, хотя снег кажется белым пухом, он на самом деле может быть очень тяжелым для растений и кустов. Особенно – если он мокрый или частично растаял, а потом снова замерз.

В таких случаях "снежное одеяло" становится очень тяжелым для растений. Так, может пострадать газон, ведь под плотным слоем снега могут развиваться грибковые заболевания.

Снег на ветвях деревьев и кустов может поломать их, поэтому лучше стряхивать его. Конечно, снег на ветвях имеет живописный вид, однако он является тяжелой ношей для растений. Ветки будут гнуться под весом снега, и в конце концов – могут сломаться под этим грузом.



Почему снег на ветвях может навредить / Фото Unsplash

Также снег негативно сказывается на форме кустов, особенно колоннообразных. Засыпанные снегом, они теряют свою высоченную форму, потому что их ветви расходятся в сторону. Именно поэтому мокрый снег следует всегда стряхивать с деревьев и кустов.

Убирать снег с деревьев и кустов можно вручную или с помощью различных инструментов, к примеру, метлой на длинной палке. Однако стряхивать покров следует также осторожно, потому что ветви зимой – хрупкие, и их легко сломать.