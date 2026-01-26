Как согреть пол за считанные минуты – без ремонта и ковра
- Скрутите старое одеяло в рулет и положите вдоль порога, чтобы закрыть щель между дверью и полом.
- Это также уменьшит шум из подъезда.
Даже утепленный пол может быть холодным из-за сквозняков под дверью, которые "высасывают" тепло из комнаты. Именно через щели под входной дверью помещение может терять до 20% тепла.
Впрочем, есть простой способ, чтобы исправить эту ситуацию, пишет ТСН.
Как просто утеплить пол?
Каждый вечер плотно скручивайте старое одеяло в рулет. Положите его вдоль порога, закрывая щель между дверью и полом.
Благодаря этому лайфхаку:
- пол станет теплым;
- шума из подъезда будет меньше;
Чтобы утепление было опрятным и гармонировало с интерьером, одеяло можно засунуть в штанину от старых джинсов. Так получается импровизированная "подушка", которая не только задерживает холод, но и имеет вид дизайнерского элемента в комнате.
Главное преимущество этого способа – отсутствие затрат. Не нужно покупать ковры или дорогое утепление: все просто, быстро и эффективно.
Положите под дверью старое одеяло, чтобы сохранить тепло дома / Фото Pixabay
К слову, есть скандинавский способ сделать пол теплым даже при морозах без повышения температуры отопления. Надо не бороться с холодом дополнительным нагревом, а не допускать, чтобы тепло терялось в почву под полом, пишет Telegrafi.
В скандинавских странах под полом делают минимум толстый слой качественной теплоизоляции (например экструдированный пенополистирол) между фундаментом и полом. Это препятствует холодному грунту "втягивать" тепло снизу. Такая конструкция позволяет удерживать тепло внутри дома, а пол остается теплым даже при сильных морозах.
Хотя качественная изоляция под полом может показаться дорогим вложением, она обычно окупается за счет снижения расходов на отопление в будущем.
Как сохранить тепло дома?
- Даже новые окна зимой могут пропускать холод.
- Чтобы убрать сквозняки без лишних затрат, можно сделать простой валик для подоконника.
- Его шьют из фланели и наполняют сосновой хвоей.
- Фланель хорошо держит тепло, а хвоя создает естественную защиту от холода и приятно пахнет.