Опыт японцев, который пригодится украинцам: как согреться дома без центрального отопления
- Японцы используют кондиционеры, различные обогреватели, электрические ковры и одеяла для обогрева в зимний период.
- Популярные традиционные методы обогрева включают водяные грелки ютанпо, столы с подогревом котацу, теплую домашнюю одежду и пластыри-обогреватели кайро.
В Японии централизованное отопление есть только в северных районах, где зимой бывают морозы и снег. Большинство же японцев живут в центральных и южных регионах, а там отопления нет.
В центральных и южных регионах зимой температура воздуха обычно составляет 5 – 10 градусов тепла. Из-за того, что в домах тонкие стены, температура в домах часто почти не отличается от уличной, поэтому вопрос обогрева для японцев очень актуален, передает 24 Канал со ссылкой на Japan Living Guide.
Как японцы согреваются зимой без отопления?
Японцы приспособились к холоду и используют много различных способов согреться – от привычных нам до сугубо национальных.
Кондиционеры
Иногда для обогрева они включают кондиционеры, которые работают и на тепло. Но электроэнергия в Японии дорогая, поэтому большинство семей пользуется ими редко – только при крайней необходимости.
Различные типы обогревателей
В стране распространены электрические, газовые, керосиновые и масляные обогреватели. Есть даже модели, работающие на специальных картриджах с деревянными гранулами. Самыми экономными считают керосиновые, но все такие приборы требуют постоянного надзора, ведь часто становятся причиной пожаров. К тому же многие из них греют только рядом с собой, а не всю комнату.
Электрические ковры и одеяла
Эти средства обогрева давно популярны в Японии. Они нагревают только тот участок тела, который с ними контактирует. Некоторые модели имеют зональный подогрев, что помогает экономить электроэнергию.
Водяные грелки – ютанпо
Ютанпо – это традиционная водяная грелка, часто металлическая. Ее подогревают прямо на газовой плите, после чего используют для согревания в постели или под одеялом.
Котацу – стол с подогревом
Один из самых любимых зимних символов Японии. Летом это обычный стол, а зимой под него устанавливают нагревательный элемент и накрывают большим теплым одеялом. Люди садятся за стол и укрывают ноги, сохраняя тепло внутри.
Котацу ассоциируется не только с теплом, но и с семейным уютом / Фото Pexels
Теплая домашняя одежда
Японцы активно носят теплые пижамы, халаты и специальную термоодежду: водолазки, лосины, белье, что хорошо удерживает тепло.
Пластыри-обогреватели кайро
Один из самых популярных и доступных способов согреться. Кайро – это небольшие тепловые пластыри, внутри которых смесь железной стружки и соли. После открытия они начинают нагреваться от контакта с воздухом и могут держать тепло до 8 часов. Их кладут в карманы, обуви или прикрепляют к одежде.
В то же время использовать кайро нужно осторожно и не клеить непосредственно на кожу, во избежание ожогов.
Так, вместо обогревать весь дом, японцы делают ставку на локальное тепло, теплую одежду и уютные бытовые решения.
Какие есть еще способы согреться дома без отопления?
Как пишет Independent, во время сильных холодов эксперты советуют простые способы сохранить тепло в доме, не включая отопление на максимум.
- Держите ноги в тепле. Теплые носки, тапочки или даже теплая ванночка для ног улучшают кровообращение и помогают согреть все тело.
- Одевайтесь слоями. Одежда из хлопка и шерсти лучше удерживает тепло. Вечером стоит надевать теплую пижаму и халат.
- Устраните сквозняки. Проверьте окна, двери и почтовые щели – уплотнители и заглушки значительно уменьшают потери тепла.
- Закрывайте шторы и жалюзи. Плотные или термошторы помогают сохранить тепло, особенно если они доходят до пола.
- Постелите ковер. Он уменьшает потери тепла через холодный пол и делает комнату более уютной.
- Пользуйтесь грелкой. Она дает локальное тепло для ног или спины и позволяет реже включать отопление.
- Обогревайте отдельные комнаты. Современные электрообогреватели подходят для точечного обогрева там, где вы находитесь.
- Измените направление потолочного вентилятора. Зимой он помогает опускать теплый воздух вниз.
- Ешьте и пейте теплое. Горячие напитки и супы согревают изнутри и помогают поддерживать температуру тела.
