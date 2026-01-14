Сразу до +10 градусов: украинцы делятся лайфхаками, как согреться при отключениях света

Из-за российских обстрелов многие украинские города остаются без света и отопления, и люди вынуждены искать способы согреться в холодных квартирах. Одна из пользовательниц сети поделилась креативным лайфхаком, который помог быстро повысить температуру в доме.

Правда, не во всем доме, а только в маленькой хижине. Всеми секретами поделилась пользовательница Threads с ником @yevheniia_martyniuk, передает 24 Канал.

Что сделала украинка?

Она отметила, что из-за длительных отключений света в квартире было всего 13 градусов тепла.

Внезапная мысль: хочу халабуду! То ли зов сердца, или крик замерзшего тела – неизвестно. Но это было лучшее решение, чтобы согреться. Эти "апартаменты" прогрелись до 23 градусов всего за 1,5 часа,

– рассказала пользовательница.

Другие украинцы также делятся собственными методами, которые помогают согреться. Кто-то использует теплые одеяла и термосы с горячими напитками, другие советуют грелки и обогреватели, которые работают от зарядных станций. Главный совет всех, кто согревается без электричества, – максимально сохранять тепло и двигаться, чтобы тело производило собственное тепло.



Как сделать халабуду шаг за шагом?

1. Выберите правильное место

Лучше всего – кровать, диван или пространство под столом. Чем меньше объем – тем быстрее он прогреется.

2. Сделайте "каркас"

Используйте:

стулья,

спинку,

кровати,

стол.

Они помогут держать одеяла, чтобы они не падали.

3. Накройте все одеялами и пледами

Используйте максимально толстые одеяла.

Закройте все щели, но оставьте небольшое отверстие для воздуха.

4. Утеплите пол

Положите на пол матрас или несколько одеял. Холод от пола забирает очень много тепла.

5. Добавьте безопасный источник тепла

Это может быть:

теплая одежда,

носки, шапка,

грелка с горячей водой,

термос с чаем.

Не используйте свечи, газовые горелки или обогреватели внутри халабуды – это опасно.



Как выжить в холодной квартире?

Другой пользователь Threads max_go_pro_ua поделился полезными лайфхаками, как согреться в холодной квартире:

Грелки: Наберите горячую воду (если она еще есть в кране или сохранена в термосах) в пластиковые бутылки. Положите их в кровать или под куртку. Обмотайте бутылку тканью, чтобы не обжечься и чтобы она дольше держала тепло.

Наберите горячую воду (если она еще есть в кране или сохранена в термосах) в пластиковые бутылки. Положите их в кровать или под куртку. Обмотайте бутылку тканью, чтобы не обжечься и чтобы она дольше держала тепло. Свечи: Несколько свечей могут немного поднять температуру в маленькой закрытой комнате.

Несколько свечей могут немного поднять температуру в маленькой закрытой комнате. Движение: Не сидите неподвижно. Легкая зарядка или просто ходьба по комнате разгоняют кровь.

Какова ситуация со светом в Украине?

Из-за регулярных российских обстрелов ситуация в украинской энергетике остается критической. В Киеве люди сидят без света уже длительное время, инфраструктура серьезно повреждена, а погода добавляет проблем.

Для поддержания жизнедеятельности города в некоторых районах спасатели устанавливают мощные генераторы. Они помогают уменьшить нагрузку на энергосистему и обеспечивают электроэнергией целые жилые кварталы.

А 15 января президент Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике из-за последствий атак и непогоды.