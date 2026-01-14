Щоправда, не в усій оселі, а лише у маленькій халабуді. Всіма секретами поділилася користувачка Threads з ніком @yevheniia_martyniuk, передає 24 Канал.

Що зробила українка?

Вона зазначила, що через тривалі відключення світла у квартирі було лише 13 градусів тепла.

Раптова думка: хочу халабуду! Чи то поклик серця, чи крик замерзлого тіла – невідомо. Але це було найкраще рішення, щоб зігрітися. Ці "апартаменти" прогрілися до 23 градусів всього за 1,5 години,

– розповіла користувачка.

Інші українці також діляться власними методами, які допомагають зігрітися. Хтось використовує теплі ковдри і термоси з гарячими напоями, інші радять грілки та обігрівачі, які працюють від зарядних станцій. Головна порада всіх, хто зігрівається без електрики, – максимально зберігати тепло та рухатися, аби тіло виробляло власне тепло.



Як зробити халабуду крок за кроком?

1. Оберіть правильне місце

Найкраще – ліжко, диван або простір під столом. Чим менший об'єм – тим швидше він прогріється.

2. Зробіть "каркас"

Використовуйте:

стільці,

спинку,

ліжка,

стіл.

Вони допоможуть тримати ковдри, щоб вони не падали.

3. Накрийте усе ковдрами та пледами

Використовуйте максимально товсті ковдри.

Закрийте всі щілини, але залиште невеликий отвір для повітря.

4. Утепліть підлогу

Покладіть на підлогу матрац або кілька ковдр. Холод від підлоги забирає дуже багато тепла.

5. Додайте безпечне джерело тепла

Це може бути:

теплий одяг,

шкарпетки, шапка,

грілка з гарячою водою,

термос з чаєм.

Не використовуйте свічки, газові пальники чи обігрівачі всередині халабуди – це небезпечно.



Як вижити в холодній квартирі?

Інший користувач Threads max_go_pro_ua поділився корисними лайфхаками, як зігрітися в холодній квартирі:

Грілки: Наберіть гарячу воду (якщо вона ще є в крані або збережена в термосах) у пластикові пляшки. Покладіть їх у ліжко або під куртку. Обмотайте пляшку тканиною, щоб не обпектися і щоб вона довше тримала тепло.

Наберіть гарячу воду (якщо вона ще є в крані або збережена в термосах) у пластикові пляшки. Покладіть їх у ліжко або під куртку. Обмотайте пляшку тканиною, щоб не обпектися і щоб вона довше тримала тепло. Свічки: Кілька свічок можуть трохи підняти температуру в маленькій закритій кімнаті.

Кілька свічок можуть трохи підняти температуру в маленькій закритій кімнаті. Рух: Не сидіть нерухомо. Легка руханка або просто ходьба по кімнаті розганяють кров.

Яка ситуація зі світлом в Україні?

Через регулярні російські обстріли ситуація в українській енергетиці залишається критичною. У Києві люди сидять без світла вже тривалий чай.Інфраструктура серйозно пошкоджена, а погода додає проблем.

Для підтримки життєдіяльності міста у деяких районах рятувальники встановлюють потужні генератори. Вони допомагають зменшити навантаження на енергосистему та забезпечують електроенергією цілі житлові квартали.

А 15 січня президент України оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці через наслідки атак і негоди.