Как не платить за кондиционер: дизайнеры назвали простой трюк, который реально работает
- Дизайнеры рекомендуют использовать шторы с подкладкой и сочетание прозрачных и плотных штор для охлаждения помещения.
- Шторы с эффектом blackout эффективно блокируют солнечный свет, сохраняя прохладу и защищая мебель от выгорания.
С наступлением летней жары многие сталкиваются с одной и той же проблемой: в квартире становится душно, а счета за электроэнергию стремительно растут из-за постоянно включенного кондиционера. Впрочем, дизайнеры уверяют – есть значительно более простой и дешевый способ сохранить прохладу в доме.
По словам экспертов блога Martha Stewart Martha Stewart, ключ к комфортной температуре – правильное оформление окон. Как объяснили специалисты, именно шторы, занавески и жалюзи могут стать эффективным барьером против жары.
Смотрите также Не спешите срывать пол: интересный лайфхак поможет спасти ламинат, который вздулся
Как шторы помогут охладить квартиру?
Одним из самых эффективных решений является шторы с подкладкой. Они блокируют прямые солнечные лучи и не дают теплу проникать внутрь помещения. Особенно хорошо работают ткани из смешанных материалов – льна и хлопка: они не перегружают интерьер и одновременно выполняют практическую функцию.
Еще один популярный прием – сочетание прозрачных и плотных штор. Полупрозрачные ткани рассеивают свет, делая его более мягким, а плотные – обеспечивают полную защиту в самые жаркие часы дня.
Интересно, что исследование на ScienceDirect подтверждает: шторы действительно уменьшают количество тепла, которое заходит в комнату через окна. Они создают своеобразный барьер и "воздушную подушку", благодаря чему в помещении дольше сохраняется прохлада даже в жару.
Как охладить комнату с помощью штор / Фото Unsplash
А как насчет цвета?
Дизайнеры отмечают: светлые оттенки – это не просто эстетика. Нейтральные цвета, например песочный, слоновая кость или светло-серый, отражают солнечный свет, тогда как темные – наоборот, поглощают тепло.
Впрочем, для тех, кто хочет добавить характера интерьеру, подойдут более глубокие оттенки – оливковый, табачный или графитовый. Они создают атмосферу уюта, не теряя функциональности.
Какие шторы работают лучше всего?
В то же время шторы с эффектом blackout остаются одним из самых эффективных вариантов для борьбы с жарой. Благодаря плотной структуре они почти полностью блокируют солнечный свет, не давая помещению быстро нагреваться даже в самые жаркие часы дня.
Кроме того, такие шторы выполняют еще одну важную функцию – защищают мебель, пол и текстиль от выгорания под воздействием ультрафиолета. Это не только помогает сохранить комфортную температуру, но и продлевает срок службы интерьера.
Ранее мы писали, что альтернативами традиционным шторам могут быть более современные и функциональные решения для защиты от солнца и перегрева помещения. Например, специальные пленки на стекло уменьшают количество ультрафиолета и тепла, которое проникает в комнату, и при этом почти не меняют вид окна.