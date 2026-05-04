Не спешите срывать пол: интересный лайфхак поможет спасти ламинат, который вздулся

Вздутие ламината одна из самых распространенных проблем, которая может испортить вид пола. Причиной обычно становится влага: разлитая вода, протекание вазонов или чрезмерное мытье. Впрочем, во многих случаях ситуацию можно исправить без демонтажа покрытия – если действовать быстро и правильно.

Секретами поделились эксперты издания Lovedeco.

Смотрите также Портят интерьер: дизайнеры назвали 6 вещей, которые надо немедленно убрать из гостиной

Почему ламинат вздувается?

Современный ламинат состоит из нескольких слоев, основным из которых является HDF-плита – плотно спрессованные древесные волокна. Именно этот слой самый чувствительный к влаге. Древесина имеет свойство впитывать воду, поэтому при контакте с ней волокна расширяются. В результате поверхность деформируется:

планки приподнимаются,

появляются "волны",

а стыки становятся заметными.

Иногда проблему усугубляют ошибки во время монтажа – например, отсутствие компенсационных зазоров или укладка ламината на влажное основание.

Как спасти ламинат после вздутия?

Один из самых простых и одновременно эффективных способов локального восстановления – использование обычного утюга. Суть метода заключается в том, что тепло помогает испарить влагу, которая попала внутрь материала. Когда уровень влаги уменьшается, древесные волокна постепенно возвращаются к своему первоначальному состоянию.

Чтобы применить этот способ:

накройте поврежденный участок хлопчатобумажной тканью или полотенцем;

включите утюг на среднюю температуру без подачи пара;

прикладывайте его к поверхности на 20 – 30 секунд, делая перерывы.

Такой подход позволяет постепенно высушить ламинат и уменьшить вздутие без риска повреждения покрытия.



Как спасти ламинат после вздутия / Фото Pexels

Когда это не поможет?

Эксперты House Digest предупреждают: метод с утюгом эффективен только на ранних стадиях, когда вздутие незначительное и влага не проникла глубоко в структуру материала. Если же деформация большая, планки сильно искривлены или повреждение охватывает значительную площадь, восстановление без разбора уже невозможно – придется заменять часть покрытия.

Важно! Стоит быть осторожными, ведь чрезмерная температура или отсутствие защитной ткани могут привести к повреждению декоративного слоя – вплоть до его плавления или изменения цвета.

Как избежать повторного вздутия?

Чтобы проблема не повторилась, важно придерживаться нескольких простых правил:

контролировать влажность в помещении (оптимально – 40 – 60%);

не использовать чрезмерное количество воды во время уборки;

сразу вытирать разлитую жидкость;

регулярно проверять сантехнику и бытовую технику на наличие протечек;

при укладке оставлять компенсационные зазоры и использовать пароизоляцию.

Какой материал приходит на замену ламинату?