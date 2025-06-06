Значительная опасность для вашей техники: как предотвратить попадание песка в стиральную машину летом

Летние дни на пляже, озере или во время прогулок вдоль побережья дарят море удовольствия, но вместе с этим приносят ведра песка, который попадает домой.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, он оседает в нашей обуви, купальниках, сумках и полотенцах, а затем накапливается в стиральной машине. И такая мелочь может нанести серьезный вред технике. Почему это опасно и как это предотвратить, рассказываем далее.

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Чем опасен песок в стиральной машине

На первый взгляд, кажется, что песок – безвреден. Однако на самом деле он:

Царапает барабан. Остатки песка во время стирки перекатываются и могут оставлять царапины на металлических деталях стиральной машины.

Повреждает ткань. Даже если машинка не пострадает, зерна песка портят одежду, уменьшая срок ее службы.

Засоряет фильтр и насос. Песок скапливается в фильтре, мешает оттоку воды и может вывести из строя насос.

Попадает в уплотнения и подшипники, что увеличивает риск поломки.

Как предотвратить попадание песка в стиральную машину

Чтобы не допустить проблем, тщательно вытряхивайте одежду и полотенца. Еще на улице вытряхните весь песок из обуви, сумок, купальников, полотенец.

Также сушите вещи перед стиркой. Песок легче вытряхнуть с сухой ткани. Если вещи влажные, сначала высушите их на воздухе.

Песок может повредить стиральную машинку / Фото Freepik

Кроме того, промывайте одежду в воде перед стиркой. Если сомневаетесь, что вытряхнули все, быстро прополощите вещи вручную.

В дополнение сортируйте вещи. Пляжные полотенца и купальники стирайте отдельно, не смешивая с другой одеждой.

Как очистить стиральную машину от песка

Если песок все же попал внутрь, вот как правильно очистить машинку:

Пропылесосьте барабан.

Если видите песчинки внутри, используйте пылесос. Особенно обратите внимание на уплотнители.

Промойте барабан.

Запустите цикл очистки барабана или цикл полоскания и отжима без белья. Добавьте чистящую таблетку или смесь из половины стакана соды и 2 стаканов уксуса.

Очистите фильтр.

Выключите машину, подстелите полотенца и достаньте фильтр. Тщательно промойте его в горячей мыльной воде. Вытрите отверстие, где стоит фильтр, сухими салфетками.

Протрите стенки барабана.

После промывки протрите внутреннюю часть барабана влажной салфеткой, чтобы убрать мелкие частички песка.

К слову, чтобы стиральная машинка долго служила, ее нужно не только оберегать от песка летом, но и правильно ухаживать за ней регулярно.