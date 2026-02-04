Простая 15-минутная ежедневная привычка, которая устраняет конденсат на окнах

Конденсат на окнах – естественное явление, возникающее из-за разницы температур между теплой комнатой и холодным воздухом снаружи. Он сигнализирует, что дом эффективно защищает себя от зимних холодов, но чрезмерная влага может способствовать появлению плесени.

Эксперты советуют простой способ, как это предотвратить. Надо открывать окно на 15 минут ежедневно, пишет Express.

Как устранить конденсат на окнах?

Этот привычка улучшает вентиляцию, устраняет конденсат и предотвращает появление плесени.

Чтобы метод работал лучше, можно одновременно включить отопление – это помогает избежать переохлаждения комнаты и поддерживает комфортную температуру.

Если на стекле все еще остаются капли, их стоит вытереть, ведь длительная влага способствует росту микроорганизмов.

Регулярное проветривание делает помещение более свежим и предотвращает слишком быстрое накопление конденсата.

Привычка проветривать комнату поможет избавиться от конденсата / Фото Angela Patrone

Издание Ideal Home называет еще 3 простых способа, которые уберут конденсат на окнах.

Использование осушителя воздуха

Небольшой и тихий осушитель воздуха собирает влагу из воздуха, и окна почти не запотевают. Прибор ставят напротив или по диагонали от окна для максимального эффекта.

Расстояние мебели от стен

Кровать и комоды следует ставить на расстоянии примерно 5 сантиметров от внешних стен, чтобы воздух мог циркулировать. Это предотвращает накопление влаги и появление плесени.

Стабильная температура в комнате

Поддержание постоянной температуры около 18 градусов уменьшает охлаждение стекла и образование конденсата.

Благодаря этим простым мерам воздух становится свежее, стены – суше, а окна – почти без конденсата даже в холодные дни.

