Пищевая сода против сорняков: действительно ли она работает

Уход за садом и двором – это не только о красоте и спокойствии, но и о борьбе с нежелательными гостями. К примеру, сорняки – постоянная проблема для каждого, кто стремится поддерживать опрятность на участке.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, их вытягивание вручную утомляет, а химикаты не всегда безопасны. Поэтому многие ищут альтернативу – например, обычную пищевую соду. Но действительно ли она помогает, рассказываем дальше.

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Убивает ли пищевая сода сорняки

Короткий ответ – да, но с важными нюансами. По словам садоводов, пищевая сода действительно может уничтожить сорняки, в частности широколиственные, которые пробиваются сквозь трещины в бетоне или камне. Высококонцентрированная сода буквально выжигает поверхность растения, вытягивая из нее влагу. В результате листья сорняков подрумяниваются и останавливают рост.

Однако эффект временный. Пищевая сода не проникает в почву и не поражает корни, поэтому сорняк, скорее всего, снова прорастет. Она работает только на поверхностном уровне – и лишь на небольших, неокрепших растениях.

Как работает сода: смотрите видео

В чем риск

Пищевая сода не различает "хороших" и "плохих" растений. Если она попадет на здоровую зелень, результат может быть таким же – ожоги, увядание и даже гибель. Поэтому применять ее следует крайне осторожно, избегая участков с культурными насаждениями.

Экологическая альтернатива – садовый уксус

Если вам нужен более эффективный и естественный способ борьбы с сорняками, эксперты советуют обратить внимание на садоводческий уксус. Это не тот уксус, что стоит у вас на кухне. Садовый содержит не менее 20% уксусной кислоты и специально предназначен для уничтожения сорняков.

Такое средство продается в специализированных магазинах и применять его нужно с соблюдением мер безопасности – в перчатках, защитных очках и только в специальном распылителе, предназначенном для борьбы с сорняками.

Кстати, много распространенных сорняков трудно искоренить, поэтому стоит искать различные способы борьбы с ними.