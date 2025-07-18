Как защитить ковер от выцветания на солнце: советы для долговечности
- Используйте шторы, жалюзи или тонировочные пленки для защиты ковра от солнечного выцветания.
- Добавляйте декоративные коврики поверх основного покрытия и регулярно чистите ковер для долговечности.
Светлые комнаты с большим количеством естественного света создают уют и тепло в доме. Однако солнечные лучи могут стать серьезной угрозой для вашего интерьера, особенно для ковров.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, под действием ультрафиолета цвет ковра со временем тускнеет, а его волокна становятся хрупкими. Как сохранить ковер мягким и ярким надолго, рассказываем далее.
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Как сохранить ковер от солнца?
Используйте оконные шторы или жалюзи
Один из самых простых способов защитить ковер – ограничить попадание прямых солнечных лучей:
- установите шторы или жалюзи;
- держите их закрытыми в самые солнечные часы дня;
- в комнатах с сильным солнечным светом используйте шторы плотного затенения.
Если вы хотите оставлять помещение светлым - открывайте шторы, когда находитесь дома, и закрывайте их перед выходом.
Используйте тонировочные пленки для окон
Еще один эффективный способ – защита окон от ультрафиолета:
- энергоэффективные окна помогут отфильтровать нежелательное солнечное излучение;
- для бюджетного варианта подойдут специальные пленки, которые клеятся на стекло и блокируют большинство ультрафиолетовых лучей.
Тонировка помогает не только сохранить ковер ярким, но и поддерживать комфортную температуру в комнате.
Добавляйте ковры поверх основного покрытия
Защитный лайфхак – использование дополнительных декоративных ковриков. Их проще и дешевле заменить, чем полностью обновлять ковровое покрытие;
Кроме того, они добавляют стиля комнате и защищают основное покрытие в наиболее солнечных зонах.
Однако не забывайте периодически менять или переставлять их местами, чтобы избежать заметного выцветания на отдельных участках.
Регулярно чистите ковер
Чистый ковер выглядит ярче и лучше противостоит солнечному свету:
- сезонная паровая чистка помогает освежить цвет;
- профессиональная чистка несколько раз в год поддерживает привлекательный вид ковра;
- по желанию можно заказать дополнительную обработку защитными средствами во время профессиональной чистки;
Также существуют солнцезащитные спреи для ухода за коврами, которые можно использовать самостоятельно после чистки.
К слову, чтобы ковер оставался красивым, мягким и ярким значительно дольше, стоит разобраться, можно ли использовать ручной пароочиститель для устранения пятен на нем.