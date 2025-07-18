Как защитить ковер от выцветания на солнце: советы для долговечности

Светлые комнаты с большим количеством естественного света создают уют и тепло в доме. Однако солнечные лучи могут стать серьезной угрозой для вашего интерьера, особенно для ковров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, под действием ультрафиолета цвет ковра со временем тускнеет, а его волокна становятся хрупкими. Как сохранить ковер мягким и ярким надолго, рассказываем далее.

Также интересно Как почистить ковер своими руками

Как сохранить ковер от солнца?

Используйте оконные шторы или жалюзи

Один из самых простых способов защитить ковер – ограничить попадание прямых солнечных лучей:

установите шторы или жалюзи;

держите их закрытыми в самые солнечные часы дня;

в комнатах с сильным солнечным светом используйте шторы плотного затенения.

Если вы хотите оставлять помещение светлым - открывайте шторы, когда находитесь дома, и закрывайте их перед выходом.

Используйте тонировочные пленки для окон

Еще один эффективный способ – защита окон от ультрафиолета:

энергоэффективные окна помогут отфильтровать нежелательное солнечное излучение;

для бюджетного варианта подойдут специальные пленки, которые клеятся на стекло и блокируют большинство ультрафиолетовых лучей.

Тонировка помогает не только сохранить ковер ярким, но и поддерживать комфортную температуру в комнате.

Солнце может испортить ковер / Фото Freepik

Добавляйте ковры поверх основного покрытия

Защитный лайфхак – использование дополнительных декоративных ковриков. Их проще и дешевле заменить, чем полностью обновлять ковровое покрытие;

Кроме того, они добавляют стиля комнате и защищают основное покрытие в наиболее солнечных зонах.

Однако не забывайте периодически менять или переставлять их местами, чтобы избежать заметного выцветания на отдельных участках.

Регулярно чистите ковер

Чистый ковер выглядит ярче и лучше противостоит солнечному свету:

сезонная паровая чистка помогает освежить цвет;

профессиональная чистка несколько раз в год поддерживает привлекательный вид ковра;

по желанию можно заказать дополнительную обработку защитными средствами во время профессиональной чистки;

Также существуют солнцезащитные спреи для ухода за коврами, которые можно использовать самостоятельно после чистки.

К слову, чтобы ковер оставался красивым, мягким и ярким значительно дольше, стоит разобраться, можно ли использовать ручной пароочиститель для устранения пятен на нем.