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Дом Уютный дом Как защитить ковер от выцветания на солнце: советы для долговечности
18 июля, 17:32
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Как защитить ковер от выцветания на солнце: советы для долговечности

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Используйте шторы, жалюзи или тонировочные пленки для защиты ковра от солнечного выцветания.
  • Добавляйте декоративные коврики поверх основного покрытия и регулярно чистите ковер для долговечности.

Светлые комнаты с большим количеством естественного света создают уют и тепло в доме. Однако солнечные лучи могут стать серьезной угрозой для вашего интерьера, особенно для ковров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, под действием ультрафиолета цвет ковра со временем тускнеет, а его волокна становятся хрупкими. Как сохранить ковер мягким и ярким надолго, рассказываем далее.

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Как сохранить ковер от солнца?

Используйте оконные шторы или жалюзи

Один из самых простых способов защитить ковер – ограничить попадание прямых солнечных лучей:

  • установите шторы или жалюзи;
  • держите их закрытыми в самые солнечные часы дня;
  • в комнатах с сильным солнечным светом используйте шторы плотного затенения.

Если вы хотите оставлять помещение светлым - открывайте шторы, когда находитесь дома, и закрывайте их перед выходом.

Используйте тонировочные пленки для окон

Еще один эффективный способ – защита окон от ультрафиолета:

  • энергоэффективные окна помогут отфильтровать нежелательное солнечное излучение;
  • для бюджетного варианта подойдут специальные пленки, которые клеятся на стекло и блокируют большинство ультрафиолетовых лучей.

Тонировка помогает не только сохранить ковер ярким, но и поддерживать комфортную температуру в комнате.

Солнце может испортить ковер / Фото Freepik

Добавляйте ковры поверх основного покрытия

Защитный лайфхак – использование дополнительных декоративных ковриков. Их проще и дешевле заменить, чем полностью обновлять ковровое покрытие;

Кроме того, они добавляют стиля комнате и защищают основное покрытие в наиболее солнечных зонах.

Однако не забывайте периодически менять или переставлять их местами, чтобы избежать заметного выцветания на отдельных участках.

Регулярно чистите ковер

Чистый ковер выглядит ярче и лучше противостоит солнечному свету:

  • сезонная паровая чистка помогает освежить цвет;
  • профессиональная чистка несколько раз в год поддерживает привлекательный вид ковра;
  • по желанию можно заказать дополнительную обработку защитными средствами во время профессиональной чистки;

Также существуют солнцезащитные спреи для ухода за коврами, которые можно использовать самостоятельно после чистки.

К слову, чтобы ковер оставался красивым, мягким и ярким значительно дольше, стоит разобраться, можно ли использовать ручной пароочиститель для устранения пятен на нем.