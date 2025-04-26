5 способов продлить срок службы уличной мебели
- Выбор материалов для уличной мебели зависит от климата, например, тик и устойчивая к ультрафиолету смола подходят для влажных климатов, а лоза или алюминий – для засушливых регионов.
- Регулярная чистка, использование защитных чехлов и правильное хранение подушек и текстиля также помогают продлить срок службы уличной мебели.
Террасы и крыльца – это не просто внешнее пространство, а настоящее продолжение интерьера. Уличная мебель часто становится центром летнего отдыха, вечерних посиделок или встреч с друзьями.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, в отличие от мебели в доме, они ежедневно сталкиваются с погодными вызовами – солнцем, дождем, пылью. Как же при этом сохранить их привлекательный вид и функциональность на долгие годы, рассказываем далее.
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Выбирайте материалы в соответствии с климатом
Самое важное – подобрать мебель из материалов, которые подходят именно к вашей среде.
Влажный или соленый климат (например, вблизи моря или бассейнов с соленой водой) лучше всего сочетать с тиком и устойчивой к ультрафиолету смолой.
В засушливых же регионах предпочтение стоит отдавать лозе или алюминию – они легкие, не боятся жары и не впитывают влагу.
Защитные чехлы – первая линия обороны
Даже самые стойкие материалы не защищены на 100% без надлежащего укрытия. Использование чехлов – это базовый, но эффективный способ продлить жизнь уличной мебели, ведь они защищают не только от дождя, но и от солнца, пыли, снега и мусора.
Регулярная чистка – залог долговечности
Оставить мебель без ухода – означает сократить ее срок службы. Регулярная очистка мягким мылом и водой помогает сохранить внешний вид и предотвращать накопление грязи, которая со временем может повредить покрытие.
Кстати, особого внимания требует мебель из тикового дерева. Ее следует обрабатывать маслом или герметиком каждые несколько месяцев. Профессионалы рекомендуют тунговое, льняное или специальное тиковое масло, которое можно найти в магазинах.
Защищайте подушки и текстиль
Даже самые качественные подушки со временем теряют вид под воздействием влаги и солнца. Храните их в водостойком сундуке или заносите в помещение, когда не пользуетесь мебелью. Во время морозов, снега или дождя лучше убирать не только подушки, но и часть мебели в более защищенное место.
Перестановка мебели – не только для стиля
Время от времени меняйте расположение мебели на террасе или во дворе. Это не только обновит вид пространства, но и поможет равномерно распределить износ.
Перестановка кресел, столиков, подушек и других элементов будет защищать их от выгорания отдельных участков и продлевать общий срок службы мебели.
Кстати, в любое время погода может резко ухудшиться, поэтому важно подготовить сад или террасу к непогоде.