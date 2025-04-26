5 способов продлить срок службы уличной мебели

Террасы и крыльца – это не просто внешнее пространство, а настоящее продолжение интерьера. Уличная мебель часто становится центром летнего отдыха, вечерних посиделок или встреч с друзьями.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, в отличие от мебели в доме, они ежедневно сталкиваются с погодными вызовами – солнцем, дождем, пылью. Как же при этом сохранить их привлекательный вид и функциональность на долгие годы, рассказываем далее.

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Выбирайте материалы в соответствии с климатом

Самое важное – подобрать мебель из материалов, которые подходят именно к вашей среде.

Влажный или соленый климат (например, вблизи моря или бассейнов с соленой водой) лучше всего сочетать с тиком и устойчивой к ультрафиолету смолой.

В засушливых же регионах предпочтение стоит отдавать лозе или алюминию – они легкие, не боятся жары и не впитывают влагу.

Защитные чехлы – первая линия обороны

Даже самые стойкие материалы не защищены на 100% без надлежащего укрытия. Использование чехлов – это базовый, но эффективный способ продлить жизнь уличной мебели, ведь они защищают не только от дождя, но и от солнца, пыли, снега и мусора.

Регулярная чистка – залог долговечности

Оставить мебель без ухода – означает сократить ее срок службы. Регулярная очистка мягким мылом и водой помогает сохранить внешний вид и предотвращать накопление грязи, которая со временем может повредить покрытие.

Уличная мебель регулярно подвергается воздействию погоды / Фото Freepik

Кстати, особого внимания требует мебель из тикового дерева. Ее следует обрабатывать маслом или герметиком каждые несколько месяцев. Профессионалы рекомендуют тунговое, льняное или специальное тиковое масло, которое можно найти в магазинах.

Защищайте подушки и текстиль

Даже самые качественные подушки со временем теряют вид под воздействием влаги и солнца. Храните их в водостойком сундуке или заносите в помещение, когда не пользуетесь мебелью. Во время морозов, снега или дождя лучше убирать не только подушки, но и часть мебели в более защищенное место.

Перестановка мебели – не только для стиля

Время от времени меняйте расположение мебели на террасе или во дворе. Это не только обновит вид пространства, но и поможет равномерно распределить износ.

Перестановка кресел, столиков, подушек и других элементов будет защищать их от выгорания отдельных участков и продлевать общий срок службы мебели.

Кстати, в любое время погода может резко ухудшиться, поэтому важно подготовить сад или террасу к непогоде.