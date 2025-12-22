"С ножницами на охоту": украинцы в сети поностальгировали по старой новогодней традиции

Раньше в домах украинцев, где были дети, новогодние елки украшали конфетами. Как оказалось, тренд на "сладкий" декор возвращается и в этом году.

В сети Threads украинцы поделились воспоминаниями из детства, о том, как елки обвешивали вкусностями, передает 24 Канал.

Как украинцы ностальгировали по "бабушкиному" методу украшения елки?

Пользовательница с ником stipamusic написала, что в детстве ее бабушка украшала елку конфетами. Под ее сообщением собралось более двух сотен комментариев.

Пользовательница birdy_brooch_ua заметила, что она до сих пор вешает на елку конфеты.

Потом под чай ходим с ножницами на охоту к елке,

– поделилась она.

Black_honeycake вспомнила, что в ее детстве новогоднее дерево украшали конфетой "Тростинка". "А какое счастье было найти конфету когда после праздников разбирали елку, а она спрятана была", – рассказала девушка.

Многие пользователи вспомнили, что бабушки с дедушками обвешивали елки не только конфетами, но и мандаринками, охотничьими колбасками, орехами, яблоками и даже тараньками. Украинцы соглашаются, что это были лучшие в мире елки.

Некоторые вспомнили забавные моменты, когда конфеты с елки украдкой съедали и запихивали в обертку вату, чтобы скрыть "преступление".

Смешной историей из детства поделился artem.sab. Его сестра втихаря съедала все конфеты, а потом поправляла обертку, так, чтобы было незаметно. Однажды он решил проучить сестру. Мужчина слепил конфету из пластилина, которые назывались "Лещина". Она взяла ее с елки и укусила. Вся семья насмеялась вдоволь, а ей это не очень понравилось. Теперь они эту историю каждый год вспоминают.

Многие украинцы признали, что до сих пор украшают елки конфетами и поделились праздничными фото.

Как украинцы в этом году декорировали елки / Фото Threads

Между тем издание The Better Homes and gardens рассказывает, как можно обновить старые елочные украшения, чтобы не покупать новые.

Для этого понадобятся обычные бумажные салфетки с красивым узором. Один слой салфетки вырезают на небольшие фрагменты и наклеивают на шарики клеем или клейстером. Важно не брать большие куски, чтобы не было складок. После полного покрытия украшение закрепляют еще одним слоем клея или спрея. Готовый шарик можно дополнить лентой или кружевом. Если шарики яркие, их лучше заранее покрасить или подобрать салфетки в тон. Хранить такие украшения стоит в коробке, подальше от света – тогда они будут служить много лет.

Как не следует декорировать елку в 2025 году?