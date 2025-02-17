Как превратить двор в идеальное пространство: выгодные ландшафтные решения для красоты

В последнее время люди тратят больше средств на улучшение своих дворов, создавая роскошные уличные кухни, зоны отдыха и экологические сады.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, впрочем, не все ландшафтные проекты одинаково выгодны. Некоторые из них могут значительно повысить стоимость вашего дома или сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Какие решения точно стоят внимания, рассказываем далее.

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Уличная кухня или печь для пиццы

Открытая кухня или отдельная печь для пиццы – это не только удобство для вечеринок, но и выгодное улучшение. Они могут повысить стоимость дома более чем на 2%.

Высадка деревьев

Деревья снижают затраты на охлаждение летом и согревают дом зимой, а также создают уютную атмосферу.

Использование местных растений

Такие растения требуют меньше ухода, гармонично вписываются в естественную среду и устойчивы к местным условиям.

Патио из натурального камня

Такое патио добавляет эстетики и комфорта, а также может увеличить цену дома при перепродаже.

Уличный костер: смотрите фото

Обновление ландшафта

Привлекательный двор улучшает впечатление от дома и увеличивает его рыночную стоимость.

Наружное освещение

Освещение дорожек и сада делает пространство более функциональным и добавляет к цене дома.

Мульчирование

Мульча сохраняет влагу, уменьшает рост сорняков и делает клумбы более ухоженными.

Уход за газоном

Хороший газон – один из лучших способов повысить ценность недвижимости и ее привлекательность.

Костер

Зона с очагом – бюджетный, но эффектный элемент, что способствует быстрой продаже дома, а также дарит уютные моменты.