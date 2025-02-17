Как превратить двор в идеальное пространство: выгодные ландшафтные решения для красоты
В последнее время люди тратят больше средств на улучшение своих дворов, создавая роскошные уличные кухни, зоны отдыха и экологические сады.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, впрочем, не все ландшафтные проекты одинаково выгодны. Некоторые из них могут значительно повысить стоимость вашего дома или сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Какие решения точно стоят внимания, рассказываем далее.
К теме Подготовка сада к весне: 8 работ, которые обязательно следует выполнить
Уличная кухня или печь для пиццы
Открытая кухня или отдельная печь для пиццы – это не только удобство для вечеринок, но и выгодное улучшение. Они могут повысить стоимость дома более чем на 2%.
Высадка деревьев
Деревья снижают затраты на охлаждение летом и согревают дом зимой, а также создают уютную атмосферу.
Использование местных растений
Такие растения требуют меньше ухода, гармонично вписываются в естественную среду и устойчивы к местным условиям.
Патио из натурального камня
Такое патио добавляет эстетики и комфорта, а также может увеличить цену дома при перепродаже.
Уличный костер: смотрите фото
Обновление ландшафта
Привлекательный двор улучшает впечатление от дома и увеличивает его рыночную стоимость.
Наружное освещение
Освещение дорожек и сада делает пространство более функциональным и добавляет к цене дома.
Мульчирование
Мульча сохраняет влагу, уменьшает рост сорняков и делает клумбы более ухоженными.
Уход за газоном
Хороший газон – один из лучших способов повысить ценность недвижимости и ее привлекательность.
Костер
Зона с очагом – бюджетный, но эффектный элемент, что способствует быстрой продаже дома, а также дарит уютные моменты.