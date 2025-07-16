Как защититься от укусов комаров: эффективные советы от экспертов

Летние вечера на природе могут легко превратиться в испытание, если рядом кружат комары.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, чтобы избежать зуда и дискомфорта, лучше предотвратить укусы еще до того, как они станут проблемой. Самые эффективные советы от энтомологов, как защититься от комаров летом, рассказываем далее.

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Как избежать укусов комаров?

Используйте свечи или растения из цитронеллы

Цитронелловые свечи помогают отпугивать комаров, маскируя запахи, которые их привлекают. Альтернативой могут стать живые растения цитронеллы, выделяющие приятный цитрусовый аромат, который комары не переносят.

Опрыскайте двор или закажите профессиональную обработку

Если комаров во дворе слишком много, можно использовать специальные инсектициды. Для лучшего эффекта опрыскивание проводят на рассвете или в сумерках – в часы максимальной активности комаров. В случае серьезной проблемы стоит обратиться к специалистам.

Используйте осушители воздуха в доме

Комары любят влажную, поэтому установка осушителей возле окон и дверей поможет уменьшить их количество в доме. Важно не забывать опорожнять резервуары с водой, чтобы не создавать новых мест для размножения насекомых.

Укусы комаров стоит предотвращать заблаговременно / Фото Pexels

Избавьте двор от стоячей воды

Комары размножаются в воде, которая застаивается более 24 часов. Регулярно проверяйте двор после дождя или полива, опорожняйте поддоны под растениями, птичьи ванночки и другие емкости с водой.

Ограничивайте пребывание на улице на рассвете и в сумерках

Комары наиболее активны именно во время утренних и вечерних сумерек. Если выходите на улицу в это время, пользуйтесь репеллентами, свечами и носите закрытую одежду.

Используйте вентиляторы

Комары плохо летают при сильном потоке воздуха. Потолочный или обычный вентилятор поможет отпугнуть насекомых и сделает вечер на террасе более комфортным.

Повесьте домик для летучих мышей

Летучие мыши – естественные истребители комаров. Домик для летучих мышей поможет привлечь этих полезных животных в ваш двор. Стоит лишь разместить его в укромном месте и отказаться от инсектицидов, чтобы не уничтожать кормовую базу летучих мышей.

Кстати, от комаров нужно защищать не только дом и себя, но и двор.