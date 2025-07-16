Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, щоб уникнути свербіння й дискомфорту, краще запобігти укусам ще до того, як вони стануть проблемою. Найефективніші поради від ентомологів, як захиститися від комарів улітку, розповідаємо далі.

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Як уникнути укусів комарів?

Використовуйте свічки або рослини з цитронелли

Цитронеллові свічки допомагають відлякувати комарів, маскуючи запахи, які їх приваблюють. Альтернативою можуть стати живі рослини цитронелли, що виділяють приємний цитрусовий аромат, який комарі не переносять.

Обприскайте двір або замовте професійну обробку

Якщо комарів у дворі надто багато, можна використати спеціальні інсектициди. Для кращого ефекту обприскування проводять на світанку або в сутінках – у години максимальної активності комарів. У разі серйозної проблеми варто звернутися до фахівців.

Використовуйте осушувачі повітря в будинку

Комарі люблять вологу, тому встановлення осушувачів біля вікон і дверей допоможе зменшити їхню кількість у будинку. Важливо не забувати спорожняти резервуари з водою, щоб не створювати нових місць для розмноження комах.

Укусам комарів варто запобігати завчасно / Фото Pexels

Позбавте двір від стоячої води

Комарі розмножуються у воді, яка застоюється понад 24 години. Регулярно перевіряйте двір після дощу чи поливу, спорожняйте піддони під рослинами, пташині ванночки й інші місткості з водою.

Обмежуйте перебування на вулиці на світанку та в сутінках

Комарі найбільш активні саме під час ранкових і вечірніх сутінків. Якщо виходите на вулицю в цей час, користуйтеся репелентами, свічками та носіть закритий одяг.

Використовуйте вентилятори

Комарі погано літають при сильному потоці повітря. Стельовий або звичайний вентилятор допоможе відлякати комах і зробить вечір на терасі комфортнішим.

Повісьте будиночок для кажанів

Кажани – природні винищувачі комарів. Будиночок для кажанів допоможе привабити цих корисних тварин до вашого подвір’я. Варто лише розмістити його в затишному місці й відмовитися від інсектицидів, щоб не знищувати кормову базу кажанів.

До речі, від комарів потрібно захищати не тільки дім та себе, а й двір.