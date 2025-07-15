Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rentokil.

До теми Топ-4 запахи, які приваблюють змій на подвір'я

Позбудьтеся застійної води

На подвір'ї у відрах, старих банках, шинах чи навіть у горщиках може накопичуватися вода. Вона може приваблювати комарів, адже це ідеальне середовище для розмноження комах.

Так, у застійній воді комарі можуть відкладати та відсиджувати яйця. Доросла самка може відкладати від 100 до 400 яєць, а вилуплюються вони протягом 48 годин. Відтак, застійна вода на подвір'ї – "гучне запрошення" для комарів, тому її негайно слід позбутися.

Сітки від комах

Звісно, повністю захистити свій двір і будинок від проблем з комарами майже неможливо, але сітки допоможуть створити певний бар'єр для них. Крім того, сітка на вікнах та дверях пропускатиме свіже повітря у дім.



Як захиститися від комарів / Фото Freepik

Рослини-відлякувачі

Деякі рослини можуть відлякувати комарів, адже вони мають сильні аромати, які неприємні для комах. Так, відлякують комарів своїми ароматами:

лемонграс,

лаванда,

розмарин,

котяча м'ята,

меліса,

герань,

базилік.

Чисті водостічні жолоби

Важливо завжди тримати водостічні жолоби в чистоті від сміття. Це важливо не лише як частина догляду за будинком, але й для того, аби комарі та інші шкідники не мали додаткового місця для розмноження та життя.

Професійна боротьба з комарами

Найкращий спосіб боротьби з комарами навколо вашого будинку – звернутися до професіоналів. Фахівці можуть обробити місця, де можуть жити комарі. Це не лише дозволить позбутися комах, але й захистить дім від появи нових небажаних "гостей".

До слова, раніше фахівці розповіли, які рослини посадити у дворі, щоб захистити дім від змій. Як виявилося, деякі аромати можуть відлякувати плазунів.