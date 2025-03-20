Стиральная машина в шкафу: самая распространенная ошибка при установке

Чтобы интерьер имел привлекательный вид, стиральные и сушильные машины часто прячут в шкафах. Впрочем, неправильная планировка встроенной техники может принести немало проблем.

Какая самая распространенная ошибка при установке стиральной машины в шкафу – сообщает 24 Канал со ссылкой на @manuilovadesign.

Смотрите также Важная деталь: для чего нужны маленькие дверцы в стиральной машине

Ошибки при установке стиралки в шкаф

При установке стиральной машины в шкаф важно правильно рассчитать размеры мебели. Так, существует ошибочное мнение, что 60 сантиметров достаточно для стиралки. Однако это не так.

Так, стандартная стиральная машинка действительно 60 сантиметров, однако нужно помнить о зазорах. Сзади нужно оставить минимум 5 сантиметров для подключения к водоснабжению и канализации. С каждой стороны также стоит оставить не менее 2 сантиметров для вентиляции.

В итоге, нужно оставлять около 70 сантиметров, а для раздвижных дверей шкафа – минимум 80 сантиметров.

Как установить стиралку в шкаф: смотрите видео

Ранее специалисты поделились советами, что делать, если дверь стиралки заклинило после завершения цикла. Так, дверь может автоматически разблокироваться, если выключить технику от электросети.