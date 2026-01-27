Выдумка или реальность: действительно ли шторы делают дом теплее зимой
- Закрытые шторы, жалюзи и другие покрытия помогают удерживать тепло в доме, снижая нагрузку на систему отопления и уменьшая счета за отопление.
- Рекомендуемые методы утепления охватывают термошторы, сотовые жалюзи, самодельные рамки с пленкой и пузырчатую пленку.
Холод легко проникает сквозь скрытые щели в окнах. Чтобы лучше утеплить дом зимой, не стоит недооценивать оконные покрытия.
Шторы, жалюзи и другие решения помогают удерживать тепло внутри дома. Пишет Martha Stewart.
Почему следует закрывать шторами окна зимой?
Удержание тепла
Даже качественные окна пропускают тепло, а любое покрытие создает дополнительный изоляционный слой, который задерживает теплый воздух и уменьшает нагрузку на систему отопления.
Меньше сквозняков и холодных зон
Многие дома имеют незаметные щели вокруг окон, через которые заходит холод. Закрывание окон уменьшает сквозняки.
Меньшие расходы на отопление
Когда тепло лучше удерживается в помещении, система отопления работает менее интенсивно. Это может снизить счета за отопление до 10 – 20%, в зависимости от качества окон.
Меньше конденсата и влаги
Холодное стекло притягивает влагу, что может привести к образованию плесени вокруг рам. Оконные покрытия помогают стабилизировать температуру и уменьшить накопление конденсата, защищая краску, отделки и стены.
Как лучше всего закрывать окна зимой?
Термошторы
Один из самых эффективных и одновременно эстетичных вариантов. Они блокируют сквозняки, уменьшают влияние холодного стекла и удерживают теплый воздух между окном и тканью. Шторы должны полностью перекрывать раму и быть закрытыми ночью, а днем – открываться, чтобы впустить солнечное тепло.
Сотовые жалюзи сотовые жалюзи
Такие жалюзи имеют воздушные карманы, которые работают как утеплитель. Они уменьшают потери тепла, снижают уровень шума и могут как рассеивать свет, так и полностью его блокировать.
Самодельные рамки с пленкой
Для тех, кто хочет сохранить вид из окна, подойдут съемные рамки с пластиковой пленкой. Их можно установить на зиму и снять весной. Пленка создает герметичный воздушный барьер между теплым воздухом в помещении и холодным стеклом. Это бюджетное решение, которое эффективно останавливает сквозняки и теплопотери.
Пузырчатая пленка
В крайнем случае можно использовать пузырчатую пленку. Ее крепят непосредственно к слегка увлажненному стеклу, создавая дополнительный утеплительный слой.
Шторы на окнах удерживают тепло в доме / Фото Pinterest
Распространенные ошибки зимой:
- Держать шторы закрытыми днем – солнце дает бесплатное тепло.
- Оставлять окна без какого-либо покрытия.
- Закрывать батареи шторами.
- Не ремонтировать поврежденные или изношенные рамы.
- Использовать однокамерные окна без дополнительной изоляции.
- Выбирать слишком короткие или узкие шторы.
- Не устранять сквозняки перед установкой покрытий.
Как повысить температуру дома с помощью штор?
- Как пишет Mirror, эксперты по отоплению советуют простой способ удерживать тепло и уменьшить счета за энергию – открывать шторы днем.
- Открытые окна в течение дня позволяют солнечному свету нагревать стены, пол и мебель, повышая температуру комнаты до 10 градусов и снижая потребность в отоплении.
- Перед заходом солнца шторы следует закрывать, чтобы удержать тепло внутри.
- Такая простая привычка уменьшает теплопотери почти на 25%.
- Светлые цвета, например светлый ковер, эффективнее отражают тепло, а мебель у окон стоит отодвинуть, чтобы солнечный свет не блокировался.