Укр Рус
Дом Уютный дом Чи справді закриті вікна допомагають утримувати тепло взимку
27 января, 22:48
3

Выдумка или реальность: действительно ли шторы делают дом теплее зимой

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Закрытые шторы, жалюзи и другие покрытия помогают удерживать тепло в доме, снижая нагрузку на систему отопления и уменьшая счета за отопление.
  • Рекомендуемые методы утепления охватывают термошторы, сотовые жалюзи, самодельные рамки с пленкой и пузырчатую пленку.

Холод легко проникает сквозь скрытые щели в окнах. Чтобы лучше утеплить дом зимой, не стоит недооценивать оконные покрытия.

Шторы, жалюзи и другие решения помогают удерживать тепло внутри дома. Пишет Martha Stewart.

Смотрите также Вы не догадывались: почему зимой бытовая техника работает громче

Почему следует закрывать шторами окна зимой?

Удержание тепла

Даже качественные окна пропускают тепло, а любое покрытие создает дополнительный изоляционный слой, который задерживает теплый воздух и уменьшает нагрузку на систему отопления.

Меньше сквозняков и холодных зон

Многие дома имеют незаметные щели вокруг окон, через которые заходит холод. Закрывание окон уменьшает сквозняки.

Меньшие расходы на отопление

Когда тепло лучше удерживается в помещении, система отопления работает менее интенсивно. Это может снизить счета за отопление до 10 – 20%, в зависимости от качества окон.

Меньше конденсата и влаги

Холодное стекло притягивает влагу, что может привести к образованию плесени вокруг рам. Оконные покрытия помогают стабилизировать температуру и уменьшить накопление конденсата, защищая краску, отделки и стены.

Как лучше всего закрывать окна зимой?

Термошторы

Один из самых эффективных и одновременно эстетичных вариантов. Они блокируют сквозняки, уменьшают влияние холодного стекла и удерживают теплый воздух между окном и тканью. Шторы должны полностью перекрывать раму и быть закрытыми ночью, а днем – открываться, чтобы впустить солнечное тепло.

Сотовые жалюзи сотовые жалюзи

Такие жалюзи имеют воздушные карманы, которые работают как утеплитель. Они уменьшают потери тепла, снижают уровень шума и могут как рассеивать свет, так и полностью его блокировать.

Самодельные рамки с пленкой

Для тех, кто хочет сохранить вид из окна, подойдут съемные рамки с пластиковой пленкой. Их можно установить на зиму и снять весной. Пленка создает герметичный воздушный барьер между теплым воздухом в помещении и холодным стеклом. Это бюджетное решение, которое эффективно останавливает сквозняки и теплопотери.

Пузырчатая пленка

В крайнем случае можно использовать пузырчатую пленку. Ее крепят непосредственно к слегка увлажненному стеклу, создавая дополнительный утеплительный слой.

Шторы на окнах удерживают тепло в доме / Фото Pinterest

Распространенные ошибки зимой:

  • Держать шторы закрытыми днем – солнце дает бесплатное тепло.
  • Оставлять окна без какого-либо покрытия.
  • Закрывать батареи шторами.
  • Не ремонтировать поврежденные или изношенные рамы.
  • Использовать однокамерные окна без дополнительной изоляции.
  • Выбирать слишком короткие или узкие шторы.
  • Не устранять сквозняки перед установкой покрытий.

Как повысить температуру дома с помощью штор?

  • Как пишет Mirror, эксперты по отоплению советуют простой способ удерживать тепло и уменьшить счета за энергию – открывать шторы днем.
  • Открытые окна в течение дня позволяют солнечному свету нагревать стены, пол и мебель, повышая температуру комнаты до 10 градусов и снижая потребность в отоплении.
  • Перед заходом солнца шторы следует закрывать, чтобы удержать тепло внутри.
  • Такая простая привычка уменьшает теплопотери почти на 25%.
  • Светлые цвета, например светлый ковер, эффективнее отражают тепло, а мебель у окон стоит отодвинуть, чтобы солнечный свет не блокировался.