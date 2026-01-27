Шторы, жалюзи и другие решения помогают удерживать тепло внутри дома. Пишет Martha Stewart.

Почему следует закрывать шторами окна зимой?

Удержание тепла

Даже качественные окна пропускают тепло, а любое покрытие создает дополнительный изоляционный слой, который задерживает теплый воздух и уменьшает нагрузку на систему отопления.

Меньше сквозняков и холодных зон

Многие дома имеют незаметные щели вокруг окон, через которые заходит холод. Закрывание окон уменьшает сквозняки.

Меньшие расходы на отопление

Когда тепло лучше удерживается в помещении, система отопления работает менее интенсивно. Это может снизить счета за отопление до 10 – 20%, в зависимости от качества окон.

Меньше конденсата и влаги

Холодное стекло притягивает влагу, что может привести к образованию плесени вокруг рам. Оконные покрытия помогают стабилизировать температуру и уменьшить накопление конденсата, защищая краску, отделки и стены.

Как лучше всего закрывать окна зимой?

Термошторы

Один из самых эффективных и одновременно эстетичных вариантов. Они блокируют сквозняки, уменьшают влияние холодного стекла и удерживают теплый воздух между окном и тканью. Шторы должны полностью перекрывать раму и быть закрытыми ночью, а днем – открываться, чтобы впустить солнечное тепло.

Сотовые жалюзи сотовые жалюзи

Такие жалюзи имеют воздушные карманы, которые работают как утеплитель. Они уменьшают потери тепла, снижают уровень шума и могут как рассеивать свет, так и полностью его блокировать.

Самодельные рамки с пленкой

Для тех, кто хочет сохранить вид из окна, подойдут съемные рамки с пластиковой пленкой. Их можно установить на зиму и снять весной. Пленка создает герметичный воздушный барьер между теплым воздухом в помещении и холодным стеклом. Это бюджетное решение, которое эффективно останавливает сквозняки и теплопотери.

Пузырчатая пленка

В крайнем случае можно использовать пузырчатую пленку. Ее крепят непосредственно к слегка увлажненному стеклу, создавая дополнительный утеплительный слой.

Распространенные ошибки зимой:

Держать шторы закрытыми днем – солнце дает бесплатное тепло.

Оставлять окна без какого-либо покрытия.

Закрывать батареи шторами.

Не ремонтировать поврежденные или изношенные рамы.

Использовать однокамерные окна без дополнительной изоляции.

Выбирать слишком короткие или узкие шторы.

Не устранять сквозняки перед установкой покрытий.

Как повысить температуру дома с помощью штор?