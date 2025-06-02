Как выбрать плитку для душа: советы специалистов, которые облегчат уборку и обеспечат стиль

Капитальный ремонт ванной комнаты – это не только выбор краски и сантехники. Одним из важнейших решений становится выбор плитки для стен в душевой.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, сегодня есть множество вариантов отделки, но на самом деле самым важным здесь является простой вопрос – насколько жесткая у вас вода и как часто вы готовы убирать душевую? Как ответ на этот вопрос влияет на выбор плитки и что еще желательно учесть, рассказываем далее.

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Как жесткость воды связана с плиткой

Этот вопрос определяет, насколько практичным будет ваше решение. Ведь не вся плитка одинаково удобна в уходе, а жесткая вода способствует появлению пятен и налета.

Поэтому, чтобы сделать разумный выбор, стоит учитывать несколько ключевых факторов.

Водопоглощение – основа долговечности

Прежде всего обратите внимание на уровень водопоглощения плитки. Чем меньше влаги впитывает плитка, тем лучше она выдерживает условия повышенной влажности и перепады температуры. Именно поэтому фарфоровая и керамическая плитка – популярные выборы для душа. Они прочные, водостойкие и просты в уходе.

Не менее важно учесть, насколько скользкой становится плитка во влажном состоянии. Для пола в душевой лучше выбирать матовую или противоскользящую поверхность, которая обеспечит безопасность при использовании.

Плитка должна быть не только эстетической, но и практичной / Фото Freepik

Затирка

Чем мельче плитка, тем больше швов и затирки, а значит – больше мест, где может появиться плесень и налет. Светлая затирка быстро загрязняется, а мозаика требует регулярной и тщательной чистки.

Если не хотите часто мыть стены щеткой, выбирайте плитку большого формата, где швы минимизированы. Это не только упрощает уход, но и создает современный, бесшовный вид душевой.

Впрочем, если вы влюбились в плитку с большим количеством швов, выход есть: качественная затирка с герметиком значительно облегчает уход. Сегодня на рынке доступны решения, сочетающие функции герметика и затирки.

Выбирайте плитку, которая вам нравится

Несмотря на технические нюансы, эстетика остается ключевым фактором. Вы ежедневно будете видеть эту плитку, поэтому она должна вам действительно нравиться.

Дизайнеры советуют выбирать стили, которые не потеряют актуальности со временем, чтобы ремонт оставался приятным десятилетиями.

Некоторые популярные решения (например, мозаика на всю стену) могут выглядеть эффектно на фото, но вызвать разочарование из-за сложности в уходе.

Кстати, если вы уже нашли свою идеальную плитку, учитывайте 4 шага, которые помогут ее сохранить новой как можно дольше.